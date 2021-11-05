Кулеба об использовании Украиной ударных беспилотников Bayraktar: Если по нам наносят удар – мы отвечаем

По его словам, в случае с применением на Донбассе ударного беспилотника Bayraktar Украина "выполнила все процедуры, предусмотренные договоренностями в ТКГ [по урегулированию ситуации], которые в таких случаях применяются, прежде чем нанести удар".

"По одной простой причине: потому что другая сторона не остановила свои агрессивные действия и обстрелы. И позиция Украины очень проста – мы очень взвешены, мы не эскалируем сами, но если по нам наносят удар – мы отвечаем. Это был именно такой случай. Потому что нельзя позволять врагу чувствовать себя безнаказанно", – отметил Кулеба.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе.

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция.

Кулеба подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. "На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться", – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября заявил, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе.

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.