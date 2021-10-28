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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Беспилотники Bayraktar находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года – Наев

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26 октября украинские военные впервые применили Bayraktar на Донбассе
26 октября украинские военные впервые применили Bayraktar на Донбассе
Фото: mil.gov.ua

Беспилотники Bayraktar находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев в комментарии "BBC News Україна", который был опубликован 28 октября.

"Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России [возле границ Украины и в оккупированном Крыму]. Проводили разведку и тренировку", – сказал он.

Наев рассказал, что эти беспилотники с марта 2021 года показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике.

"Они патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины. Летали в апреле, а также когда были [российско-белорусские] учения "Запад-2021". Там, где растет уровень военной угрозы, Вооруженные силы Украины применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и Bayraktar", – заявил он.

Командующий также прокомментировал первое применение Bayraktar на Донбассе 26 октября.

"Bayraktar применили по решению [командующего ООС на Донбассе] генерал-лейтенанта [Александра] Павлюка, поэтому надо спрашивать у него. Но точно знаю, что даже те Bayraktar, которые ведут разведку, всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом", – сказал Наев.

"BBC News Україна" отмечает, что у украинской армии 12 Bayraktar – два комплекта по шесть аппаратов, нескольких станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним. Наев сообщил, что когда Украина закупила эти комплексы, состоялась подготовка персонала для их использования и сейчас экипажи готовы к разведке и боевому применению БПЛА днем и ночью. По его словам, аппараты будут применяться "там, где необходимо усиление".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.

19 сентября Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве и обустройстве общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотников, а также обучении персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar.

26 октября главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. 

В Генштабе ВСУ подтвердили, что использовать Bayraktar приказал Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе.

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение еще одного военнослужащего ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем, как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ, чтобы защитить себя.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Донбасс, беспилотники, Сергей Наев, операция Объединенных сил, ООС
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