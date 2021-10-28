Беспилотники Bayraktar находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года – Наев

"Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России [возле границ Украины и в оккупированном Крыму]. Проводили разведку и тренировку", – сказал он.

Наев рассказал, что эти беспилотники с марта 2021 года показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике.

"Они патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины. Летали в апреле, а также когда были [российско-белорусские] учения "Запад-2021". Там, где растет уровень военной угрозы, Вооруженные силы Украины применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и Bayraktar", – заявил он.

Командующий также прокомментировал первое применение Bayraktar на Донбассе 26 октября.

"Bayraktar применили по решению [командующего ООС на Донбассе] генерал-лейтенанта [Александра] Павлюка, поэтому надо спрашивать у него. Но точно знаю, что даже те Bayraktar, которые ведут разведку, всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом", – сказал Наев.

"BBC News Україна" отмечает, что у украинской армии 12 Bayraktar – два комплекта по шесть аппаратов, нескольких станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним. Наев сообщил, что когда Украина закупила эти комплексы, состоялась подготовка персонала для их использования и сейчас экипажи готовы к разведке и боевому применению БПЛА днем и ночью. По его словам, аппараты будут применяться "там, где необходимо усиление".