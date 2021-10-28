Во Франции и ФРГ обеспокоены применением ВСУ ударного беспилотника Bayraktar на Донбассе. Украина ответила

Перед тем, как применить Bayraktar на Донбассе, ВСУ выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ, чтобы защитить себя, отметили в МИД Украины Фото: EPA

По ее словам, беспилотники используют "все стороны" конфликта, хотя Минские соглашения позволяют это исключительно миссии ОБСЕ.

К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция.

"Мы обеспокоены возросшей интенсивностью боевых действий на востоке Украины, в том числе участившимся применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, а также сообщением штаба украинской армии о применении ударного беспилотника Bayraktar", – сказал на пресс-брифинге представитель министерства иностранных дел Франции, его ответ опубликован на сайте МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Франции подчеркнули, что "эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года".

Украина категорически отвергает предупреждение МИД ФРГ, заявил в комментарии Bild посол в Германии Андрей Мельник. Его цитирует пресс-центр посольства Украины в Берлине.

"Украина имеет законное право на самооборону, когда собственную территорию день и ночь бомбят тяжелым российским вооружением, в результате чего погибают гражданское население и военнослужащие", – подчеркнул Мельник.

Посол Украины призвал "немецкое правительство вместо того, чтобы выражать обеспокоенность сложной ситуацией на временно оккупированных территориях, удвоить свои усилия в качестве посредника для созыва нормандского саммита в Берлине, о чем было договорено ранее, и поставить Москву на свое место".

Перед тем, как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ, чтобы защитить себя, отметил 28 октября на совместном брифинге с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мероприятие транслировалось в Facebook украинского МИД.

"Первое: Украина ничего не нарушала. Второе: мы соблюли необходимые процедуры коммуникации с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту. Третье: на месте партнеров я бы был в первую очередь обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где не должна была находиться. Почему, когда гаубицу подтягивают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без должной оценки?" – сказал Кулеба.