"Согласно договоренностям". Зеленский объяснил, почему украинские военные применили на Донбассе Bayraktar

"Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязательству и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую территорию и украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем. Кстати, мы отвечаем согласно договоренностям о режиме прекращения огня", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что "именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина".
"Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу", – процитировала президента его пресс-служба.
26 октября главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе.
В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.
В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе.
Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ, чтобы защитить себя.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
В начале сентября 2021 года Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.
19 сентября Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве и обустройстве общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотников, а также обучении персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев говорил, что беспилотники Bayraktar находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года.