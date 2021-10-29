США ответили на заявление РФ о применении Украиной Bayraktar на Донбассе: Риторика России способствует эскалации

В американском посольстве напомнили, что поддерживаемые Россией боевики на Донбассе постоянно нарушают перемирие Фото: depositphotos.com

Посольство США призвало обе стороны соблюдать условия соглашения о прекращении огня.

"Но давайте будем откровенными – поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского бойца", – подчеркнули в посольстве.

В заявлении отметили, что официальная российская риторика о том, что Украина якобы обостряет ситуацию, "не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности".