В Украине планируют запустить полный цикл производства Bayraktar

Беспилотники Bayraktar хотят выпускать как для нужд ВСУ, так и для поставок в третьи страны Міністерство оборони України / Facebook

По словам дипломата, уже ведутся работы по выделению земельного участка для предметных работ по сооружению центра хранения и ремонта беспилотников.

"Также параллельно идут работы по созданию производственных мощностей и выпуску Bayraktar в Украине. Информация, которой я владею, говорит о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов с нуля, которые могут использоваться как для нужд ВСУ, так и для поставок на рынки третьих стран", – заявил Боднар.

Предполагаемых сроков реализации проекта посол не назвал, сообщив, что работы идут быстрыми темпами, и это "точно не годы, а месяцы".