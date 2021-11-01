В Украине планируют запустить полный цикл производства Bayraktar

По словам дипломата, уже ведутся работы по выделению земельного участка для предметных работ по сооружению центра хранения и ремонта беспилотников.
"Также параллельно идут работы по созданию производственных мощностей и выпуску Bayraktar в Украине. Информация, которой я владею, говорит о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов с нуля, которые могут использоваться как для нужд ВСУ, так и для поставок на рынки третьих стран", – заявил Боднар.
Предполагаемых сроков реализации проекта посол не назвал, сообщив, что работы идут быстрыми темпами, и это "точно не годы, а месяцы".
Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.
19 сентября Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве и обустройстве общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотников, а также обучении персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar.
26 октября 2021 года главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что беспилотники Bayraktar находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года.