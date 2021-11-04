"Даже номинальная стоимость земли в центре Киева в три-четыре раза больше". Наливайченко заявил, что НАБУ должно проверить приватизацию "Большевика"

Валентин Наливайченко: Мы будем истребовать документы и подавать обязательно в НАБУ на разоблачение коррупционного сговора Скриншот: Україна 24 / YouTube

"Мы будем истребовать документы и подавать обязательно в НАБУ на разоблачение коррупционного сговора. И все же выйти на то, чтобы вернуть все, что за бесценок украли", – сказал он.

Наливайченко убежден, что Фонд государственного имущества не подготовил завод к приватизации как следует и допустил на аукционе сговор. Экс-глава СБУ заявил, что в итоге бюджет лишился миллиардов гривен.

"Чтобы понять, в чем суть коррупционной сделки: на самом деле даже номинальная стоимость земли в центре города Киева сейчас в три-четыре раза больше. Это если не считать коммуникации и другое имущество, оставшееся в любом случае на этом стратегическом объекте. Его тоже никто не оценил. Его тоже просто за бесценок списали, как землю. Вот в чем суть коррупционной сделки", – заявил нардеп.