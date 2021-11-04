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"Даже номинальная стоимость земли в центре Киева в три-четыре раза больше". Наливайченко заявил, что НАБУ должно проверить приватизацию "Большевика"

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Валентин Наливайченко: Мы будем истребовать документы и подавать обязательно в НАБУ на разоблачение коррупционного сговора
Валентин Наливайченко: Мы будем истребовать документы и подавать обязательно в НАБУ на разоблачение коррупционного сговора
Скриншот: Україна 24 / YouTube

Первый киевский машиностроительный завод (бывший "Большевик") приватизировали по заниженной цене в результате коррупционного сговора, продажа должна стать предметом расследования Национального антикоррупционного бюро, считает экс-глава СБУ, бывший народный депутат Валентин Наливайченко. Об этом политик заявил 3 ноября в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы будем истребовать документы и подавать обязательно в НАБУ на разоблачение коррупционного сговора. И все же выйти на то, чтобы вернуть все, что за бесценок украли", – сказал он.

Наливайченко убежден, что Фонд государственного имущества не подготовил завод к приватизации как следует и допустил на аукционе сговор. Экс-глава СБУ заявил, что в итоге бюджет лишился миллиардов гривен.

"Чтобы понять, в чем суть коррупционной сделки: на самом деле даже номинальная стоимость земли в центре города Киева сейчас в три-четыре раза больше. Это если не считать коммуникации и другое имущество, оставшееся в любом случае на этом стратегическом объекте. Его тоже никто не оценил. Его тоже просто за бесценок списали, как землю. Вот в чем суть коррупционной сделки", – заявил нардеп.

Контекст:

Завод "Большевик" был основан в конце XIX века и изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году он изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод". В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже. Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро "Шулявская".

Фонд государственного имущества Украины 27 октября продал АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ранее – завод "Большевик") за 1,429 млрд грн. Завод был выставлен на приватизацию в июле, стартовая цена составила 1,38 млн грн. О желании участвовать в конкурсе изначально заявляло 15 компаний. По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование АМКУ. Также он заявил, что инвестор приобрел "отличный актив".

Сенниченко отметил в комментарии украинскому Forbes, что приватизация была проведена "на высоком уровне".

Бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил, что является соинвестором приобретения Первого киевского машиностроительного завода.

Компании "А Девелопмент" и UDP, которые также входят в группу выигравших аукцион инвесторов, специализируются на развитии проектов жилой недвижимости, коммерческой и социальной инфраструктуры.

Теги: коррупция, недвижимость, Валентин Наливайченко, промышленность, АМКУ, Фонд госимущества, приватизация, расследование, НАБУ, имущество, сделка, цена, госимущество, завод Большевик
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