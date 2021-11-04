"Даже номинальная стоимость земли в центре Киева в три-четыре раза больше". Наливайченко заявил, что НАБУ должно проверить приватизацию "Большевика"

"Мы будем истребовать документы и подавать обязательно в НАБУ на разоблачение коррупционного сговора. И все же выйти на то, чтобы вернуть все, что за бесценок украли", – сказал он.
Наливайченко убежден, что Фонд государственного имущества не подготовил завод к приватизации как следует и допустил на аукционе сговор. Экс-глава СБУ заявил, что в итоге бюджет лишился миллиардов гривен.
"Чтобы понять, в чем суть коррупционной сделки: на самом деле даже номинальная стоимость земли в центре города Киева сейчас в три-четыре раза больше. Это если не считать коммуникации и другое имущество, оставшееся в любом случае на этом стратегическом объекте. Его тоже никто не оценил. Его тоже просто за бесценок списали, как землю. Вот в чем суть коррупционной сделки", – заявил нардеп.
Завод "Большевик" был основан в конце XIX века и изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году он изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод". В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже. Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро "Шулявская".
Фонд государственного имущества Украины 27 октября продал АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ранее – завод "Большевик") за 1,429 млрд грн. Завод был выставлен на приватизацию в июле, стартовая цена составила 1,38 млн грн. О желании участвовать в конкурсе изначально заявляло 15 компаний. По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование АМКУ. Также он заявил, что инвестор приобрел "отличный актив".
Сенниченко отметил в комментарии украинскому Forbes, что приватизация была проведена "на высоком уровне".
Бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил, что является соинвестором приобретения Первого киевского машиностроительного завода.
Компании "А Девелопмент" и UDP, которые также входят в группу выигравших аукцион инвесторов, специализируются на развитии проектов жилой недвижимости, коммерческой и социальной инфраструктуры.