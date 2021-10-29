"Первая инвестиция – это только первый шаг". Эксперт оценил приватизацию "Большевика" как старт "Большой приватизации" Зеленского

"Любое предприятие, ставшее нерабочим, не работает для экономики и инвестиций в эту зону. И фактически простаивающий участок в центре Киева – экономически нецелесообразный объект. После продажи задачи застройщика – помириться с определенными историческими, социальными интеграциями, чтобы все это устраивало. С определенной системой инвестирования в эту историю мы можем получить что-то социально и экономически выгодное, привлекательное как для Киева, так и для страны в целом", – считает он.

Эксперт убежден, что старт приватизации крупных предприятий улучшит инвестиционный климат в Украине.

"И первая инвестиция – это только первый шаг. Еще неизвестно, что сделает новый владелец лота, с каким подходом, как будут принимать предложения, чтобы удовлетворить государственные и социальные интересы. Это вопрос следующий, следующего шага", – добавил Ковганич.

Цена продажи формировалась с учетом всех проблем, которые связанны с ПКМЗ, отметил он.

"Любой объект может иметь заниженную стоимость. Коэффициент занижения иногда достаточно просто рассчитать экономически с точки зрения долгов, проблем, которые можно оцифровать и перевести в финансовую плоскость. Но есть социальные и другие вопросы, которые заключаются в общей совокупной оценке этого объекта. Цена сформирована, она такова. И если сделка состоялась, значит, она по меньшей мере устраивает обе стороны. Гипотетически, если бы всех этих проблем не было, цена однозначно была бы выше", – резюмировал экс-президент FIABCI в Украине.