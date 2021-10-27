Киевский "Большевик" продали с аукциона за 1,4 млрд грн

Аукцион длился около 10 минут и прошел в один раунд. Участник №3 предложил цену в 1,409 млрд грн, участник №1 (ООО "Дженерал Коммерс") предложил 1,429 млрд грн и выиграл торги.

По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование АМКУ.

Также он заявил на брифинге после аукциона, который транслировался в Facebook, что инвестор приобрел "отличный актив".