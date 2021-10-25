"Укрэнерго" отменила аукцион по доступу к межгосударственным сетям, он пройдет по резервному механизму

24 октября "Укрэнерго" заявила об отмене аукциона по доступу к межгосударственным сетям Фото: epravda.com.ua

"О порядке восстановления месячных аукционов по резервному механизму будет сообщено дополнительно", – отметили в компании.

24 октября "Укрэнерго" заявила об отмене аукциона по доступу к межгосударственным сетям. Основанием стало постановление Окружного админсуда об остановке нового порядка проведения аукционов для распределения доступа к сетям для экспорта электроэнергии в страны Европы.

На этом аукционе в частности должны были распределить между компаниями доступ к сетям с Беларусью и Россией, что является обязательным условием импорта электрической энергии, отмечает "РБК-Украина".

В "Укрэнерго" отметили, что решение суда не повлияет на распределение доступа к сетям для импорта и экспорта электроэнергии.