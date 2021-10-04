Федерация работодателей призвала главу НКРЭКУ Тарасюка снизить тариф на передачу электроэнергии

"По нашему мнению, рост тарифа на передачу энергии вызван необоснованным ростом отдельных составляющих. В том числе на 4,9 млрд грн завышены расходы на возврат привлеченных кредитных средств: в структуру тарифа на передачу энергии на 2022 могут включаться только расходы на обслуживание кредитов предыдущих периодов. Тела кредитов НЭК "Укрэнерго", полученные в течение 2020–2021 годах, не могут включаться в расчет тарифа на передачу", – сказано в документе.

В Федерации считают, что "Укрэнерго" нужно обратиться в Кабмин, чтобы в проекте госбюджета на следующий год предусмотрели как минимум 11 млрд грн для финансирования обязательств НЭК. Таким образом, подчеркивают в ФРУ, с 1 января 2022 года тариф на передачу электроэнергии для всех групп потребителей может быть установлен на уровне 289,18 грн/МВт-ч.