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Федерация работодателей призвала главу НКРЭКУ Тарасюка снизить тариф на передачу электроэнергии

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НЭК "Укрэнерго" выступила с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%
НЭК "Укрэнерго" выступила с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%
Фото: depositphotos.com

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" выступила с инициативой поднять тариф на передачу электроэнергии на 56% – до 458,83 грн/МВт-ч, что приведет к дополнительным расходам для украинских работодателей на сумму 5,5 млрд грн, но на самом деле тариф можно снизить, если оптимизировать расходы НЭК. Об этом, как пишет "Цензор.НЕТ", заявила Федерация работодателей Украины в письме к председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерию Тарасюку.

"По нашему мнению, рост тарифа на передачу энергии вызван необоснованным ростом отдельных составляющих. В том числе на 4,9 млрд грн завышены расходы на возврат привлеченных кредитных средств: в структуру тарифа на передачу энергии на 2022 могут включаться только расходы на обслуживание кредитов предыдущих периодов. Тела кредитов НЭК "Укрэнерго", полученные в течение 2020–2021 годах, не могут включаться в расчет тарифа на передачу", – сказано в документе.

В Федерации считают, что "Укрэнерго" нужно обратиться в Кабмин, чтобы в проекте госбюджета на следующий год предусмотрели как минимум 11 млрд грн для финансирования обязательств НЭК. Таким образом, подчеркивают в ФРУ, с 1 января 2022 года тариф на передачу электроэнергии для всех групп потребителей может быть установлен на уровне 289,18 грн/МВт-ч.

Контекст:

"Цензор.НЕТ" отмечает, что НЭК "Укрэнерго" выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56% – до 458,83 грн/МВт-ч. "При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды и вырос в результате более чем вдвое – с 113 грн МВт-час до 293,93 грн за МВт-час", – подчеркивает издание.

Теги: энергетика, Укрэнерго, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, ФРУ, Федерация работодателей Украины
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