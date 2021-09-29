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Украина продлила на месяц запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и РФ

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НКРЭКУ продлила до 1 ноября запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси
НКРЭКУ продлила до 1 ноября запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила до 1 ноября запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и РФ. Соответствующее постановление комиссия приняла на заседании 29 сентября, оно опубликовано на сайте НКРЭКУ.

В комиссии отметили, что во время заседания антикризисного энергетического штаба 27 сентября представители Кабмина и Минэнергетики отметили необходимость продления запрета импорта электроэнергии из двух стран.

Контекст:

На заседании 26 мая НКРЭКУ приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. Нацкомиссия отказалась ограничивать импорт на весь год, как требовали включавшиеся по видеосвязи народные депутаты из межфракционного объединения "Чистая энергия".

Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

1 февраля 2021 года на сайте "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.

18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Этот закон был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 15 апреля. Закон обеспечивает сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.

Министр энергетики Герман Галущенко обратился к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании этого закона.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, энергетика, импорт, запрет, электроэнергия, НКРЭКУ
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