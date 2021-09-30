Европейские энергокомпании просили у России увеличить поставки угля из-за рекордных цен на газ – Bloomberg

Производители электроэнергии в Европе вынуждены просить у России уголь, чтобы облегчить энергетический кризис. Но не стоит ждать значительного увеличения экспорта из РФ, предупредили собеседники агентства.

По словам главного аналитика Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Натальи Тюриной, если все европейские коммунальные службы перейдут на уголь, это приведет к огромному всплеску спроса на сырье. Россия сама не сможет его удовлетворить в столь короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, в частности из США, но ситуация там схожая с другими странами, отметила эксперт.

Представитель одной из европейских энергокомпаний сказал Bloomberg, что Россия является третьим по величине экспортером угля в мире и в основном экспортирует это топливо крупнейшим покупателям Азии.

Руководитель аналитического отдела BCS Global Markets Кирилл Чуйко также согласился с этим тезисом. По его словам, Россия сокращала экспорт угля в Европу в течение многих лет, поскольку ЕС закрывал угольные электростанции. Теперь будет сложно перенаправить уголь в Европу, поскольку у России есть текущие контракты с азиатскими клиентами, сказал Чуйко.

Собеседник РБК в одной из угольных компаний РФ подтвердил получение запроса от европейских потребителей на увеличение поставок. Он отметил, что организация столкнулась с проблемой инфраструктурных ограничений – груз не принимает ОАО "Российские железные дороги".

В пресс-службе российского минэнерго утверждают, что не получали обращений от стран Европы и Китая по вопросам наращивания экспорта угля из России.