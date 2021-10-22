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В "Укрэнерго" заявили об открытии аукционов на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

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Возможный объем импорта электроэнергии из РФ может составить 1540 МВт
Возможный объем импорта электроэнергии из РФ может составить 1540 МВт
Фото: depositphotos.com

Аукционы по распределению межгосударственных сечений для импорта электроэнергии из РФ и Беларуси на ноябрь открыли 22 октября. Об этом сообщил собеседник "Экономической правды" в "Укрэнерго".

По словам источника, возможный объем импорта электроэнергии из Беларуси может составить 1 тыс. МВт, а из России – 1540 МВт. Конечная дата приема заявок – 24 октября.

Опубликовать окончательные результаты аукциона планируют 29 октября. Срок моратория, установленного на импорт электроэнергии из Беларуси, заканчивается 1 ноября.

Контекст:

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 26 мая решила закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. Нацкомиссия отказалась ограничивать импорт на весь год, как требовали включавшиеся по видеосвязи народные депутаты из межфракционного объединения "Чистая энергия".

НКРЭКУ 29 сентября продлила запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и РФ до 1 ноября. 

Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

1 февраля 2021 года на сайте "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.

18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Украины Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Зеленский 13 мая этого года подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Этот закон был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 15 апреля. Закон обеспечивает сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.

Министр энергетики Герман Галущенко обратился к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании этого закона.

Теги: Россия, Беларусь, энергетика, импорт, Укрэнерго, аукцион, электроэнергия, НКРЭКУ, мораторий, энергосистема
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