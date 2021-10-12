"Предыдущие резиденты выехали еще в 2019 году". Прилуцкую колонию выставят на аукцион за 100 млн грн – Малюська

Стартовая цена лота составляет 100 млн грн, добавил министр.

По словам Малюськи, колония находится в 135 км от Киева. Лот включает 40 объектов площадью почти 26 тыс. м2 помещений, а также три земельных участка общей площадью более 5,28 га.

"Готовая инфраструктура и коммуникации… предыдущие резиденты "коворкинга" выехали из него еще в 2019 году. Покупай и работай", – написал министр юстиции.