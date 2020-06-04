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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который позволит продавать тюрьмы

Поступления от продажи тюрем направят на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт старой тюремной инфраструктуры, заявил глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська.

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Малюська: На сегодня у нас существует 27 законсервированных тюрем
Малюська: На сегодня у нас существует 27 законсервированных тюрем
Фото: Denis Malyuska / Facebook

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3591 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который позволит продавать законсервированные тюрьмы. Об этом 4 июня заявил глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, принятие данного проекта закона даст возможность использовать 70% поступлений от продажи тюрем на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт старой тюремной инфраструктуры.

"На сегодня у нас существует 27 законсервированных тюрем, использовать которые, например, для разгрузки следственных изоляторов невозможно. Кроме того, за последние три года наполнение тюрем сократилось и стабилизировалось примерно на уровне 35 тыс. человек. Несмотря на это, сегодня мы считаем целесообразным закрыть в 2020 году девять учреждений исполнения наказаний и "донаполнить" соответствующие по режиму тюрьмы, оптимизируя таким образом расходы на тюремную систему", – пояснил министр.

Как уточнил Малюська, продажа законсервированных тюрем позволит вынести старые следственные изоляторы за пределы городов или в промзону, повысить стандарты содержания заключенных и соблюдения их прав, а также уменьшить расходы на содержание СИЗО.

В ноябре прошлого года Малюська анонсировал массовое сокращение количества тюрем в Украине. По его словам, это позволит направить сэкономленные средства на улучшение качества питания, быта и лечения заключенных, а также на повышение заработной платы сотрудникам пенитенциарных учреждений.

Комментируя запуск первого этапа сокращения тюрем, министр подчеркнул, что Минюст не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.

Теги: СИЗО, законопроект, тюрьмы, Бюджетный Кодекс, Денис Малюська
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