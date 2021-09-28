Минюст продает три тюрьмы на западе Украины

"Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены – так себе тактика. Есть деньги – покупайте лучше тюрьмы!" – посоветовал министр.
По его словам, министерство передало Фонду госимущества для продажи на аукционах Ковельскую воспитательную колонию в Волынской области (стартовая цена – 41,62 млн), Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 в селе Тростянец (7,86 млн грн) и Николаевскую исправительную колонию №50 в селе Держев Львовской области (17,12 млн).
По его словам, аукционы могут состояться еще до конца осени. Малюська отметил, что участок колонии в Ивано-Франковской области может подойти "под гольф-клуб".
Он также напомнил, что доступными к продаже остаются Ирпенский исправительный центр №132 в поселке Коцюбинское и Южная исправительная колония №51 в Одессе.
В Украине функционирует 182 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов. В декабре 2020 года Малюська сообщил, что приватизировать в 2021 году планируют "минимум четыре тюрьмы".
По словам главы Минюста, его ведомство не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%. На продажу выставят закрытые пенитенциарные учреждения, за вырученные деньги хотят построить современные учреждения. Закрытых тюрем в Украине 27.
В июне Минюст Украины сообщил о первой продаже исправительной колонии – Львовская исправительная колония №48 была приватизирована за 377,5 млн грн, что почти в три раза дороже стартовой цены.