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Минюст продает три тюрьмы на западе Украины

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Малюська: Цены на классическое жилье в последнее время растут. Есть деньги покупайте лучше тюрьмы!
Малюська: Цены на классическое жилье в последнее время растут. Есть деньги – покупайте лучше тюрьмы!
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министерство юстиции Украины намерено продать здания еще трех бывших тюрем. Об этом 28 сентября сообщил глава Минюста Денис Малюська в Facebook.

"Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены – так себе тактика. Есть деньги – покупайте лучше тюрьмы!" – посоветовал министр.

По его словам, министерство передало Фонду госимущества для продажи на аукционах Ковельскую воспитательную колонию в Волынской области (стартовая цена – 41,62 млн), Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 в селе Тростянец (7,86 млн грн) и Николаевскую исправительную колонию №50 в селе Держев Львовской области (17,12 млн).

По его словам, аукционы могут состояться еще до конца осени. Малюська отметил, что участок колонии в Ивано-Франковской области может подойти "под гольф-клуб".

Он также напомнил, что доступными к продаже остаются Ирпенский исправительный центр №132 в поселке Коцюбинское и Южная исправительная колония №51 в Одессе.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1524390957941621&id=100011121947008


Контекст:

В Украине функционирует 182 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов. В декабре 2020 года Малюська сообщил, что приватизировать в 2021 году планируют "минимум четыре тюрьмы".

По словам главы Минюста, его ведомство не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%. На продажу выставят закрытые пенитенциарные учреждения, за вырученные деньги хотят построить современные учреждения. Закрытых тюрем в Украине 27.

В июне Минюст Украины сообщил о первой продаже исправительной колонии – Львовская исправительная колония №48 была приватизирована за 377,5 млн грн, что почти в три раза дороже стартовой цены.

Теги: Министерство юстиции, тюрьма, аукцион, Фонд госимущества, приватизация, Минюст, исправительная колония, Денис Малюська, колония
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