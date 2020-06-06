Воров безопаснее не в тюрьме держать, а заставить работать – министр юстиции Украины

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что общество в стране мыслит шаблонами, считая, что вор должен сидеть в тюрьме.

В Украине следует менять систему наказаний для воров. Такое мнение министр юстиции Украины Денис Малюська выразил в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 6 июня.

"Хотим или не хотим, но у нас общество мыслит шаблонами. Например, "вор должен сидеть в тюрьме". Ключевой тезис, который будет поддержан минимум 50% населения страны. На самом деле наша задача в том, чтобы переделать мышление людей. Если ты вора засунешь в тюрьму, то крайне вероятно, что он оттуда выйдет убийцей или грабителем, который уже будет грабить с оружием, а не просто воровать что-то тихо", – сказал он.

По словам министра, "часть воров должны быть в тюрьмах, но не все".

"Но чтобы это общество поняло, что безопаснее не в тюрьму загонять, а заставить поработать, возместить причиненный ущерб, повесить электронный браслет, проконтролировать, куда и что он делает, отправить, например, его на курсы, чтобы с ним поработали, чтобы он утолил свою агрессию, каким-то образом научился контролировать ее, – тогда человек станет в безопасной среде жить", – объяснил Малюська.

Он считает, что "если мы автоматом каждого будем посылать в тюрьму, мы тогда создадим криминальный мир вокруг нас, и вряд ли кому-то хочется жить в такой опасной среде".

Малюська объяснил, что в Украине хотят построить систему исполнения наказаний как в Норвегии.

"Это сложная работа с точки зрения инфраструктуры, законодательства, работающих людей. У меня подчиненные получают мизерную зарплату. Соответственно, ожидать от них героических поступков в перевоспитании заключенных и осужденных крайне сложно. Все это может быть исправлено. Все это будет исправлено в течение этого и следующего года. Далее будет система, которая будет функционировать, действительно исправлять осужденных", – пообещал министр.

Согласно ст. 185 Уголовного кодекса Украины, за воровство предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 12 лет.