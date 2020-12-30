ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине приватизируют четыре тюрьмы и начнут строить новые СИЗО – Малюська

Платные камеры в украинских СИЗО заработали 2 млн грн. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Малюська: "Под нож" пошли 12 учреждений с худшими, по сравнению с аналогами, условиями содержания
Малюська: "Под нож" пошли 12 учреждений с худшими, по сравнению с аналогами, условиями содержания
Фото: Denis Malyuska / Facebook

В 2020 году в Украине впервые появились платные камеры с улучшенными условиями содержания в следственных изоляторах, это позволило убрать коррупцию при распределении лучших камер. Об этом 30 декабря в Facebook написал министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его информации, деньги, полученные от платных камер, а это 2 млн грн, министерство потратило на ремонт бесплатных камер и создание надлежащих условий для заключенных.

"Существенно уменьшили сеть тюрем. "Под нож" пошли 12 учреждений с худшими, по сравнению с аналогами, условиями содержания. Это позволило нам уменьшить количество сотрудников и немного повысить заработные платы тем, кто остался. Начали проектирование новой тюремной инфраструктуры: новых следственных изоляторов во Львове и под Киевом", – отметил Малюська.

Среди неудач 2019 года он назвал то, что министерство не смогло перейти к приватизации тюрем.

"Помешали многочисленные бюрократические препятствия. Но в конце концов с утверждением государственного бюджета на 2021 год появился свет в конце туннеля: его нормами предусмотрено, что доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% – в спецфонд и, соответственно, на новое строительство, 30% – в общие доходы бюджета). Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно дает возможность продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации", – уточнил министр.

По его словам, в 2021 году будут приватизированы минимум четыре тюрьмы, начнется строительство новых следственных изоляторов, будут приняты законы, "которые полностью изменят систему уголовных наказаний".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1324374904609895&id=100011121947008

В Украине функционирует 182 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов.

В ноябре 2019 года Малюська анонсировал массовое сокращение количества тюрем в Украине. По его словам, это позволит направить сэкономленные средства на улучшение качества питания, быта и лечения заключенных, а также на повышение заработной платы сотрудникам пенитенциарных учреждений.

Комментируя запуск первого этапа сокращения тюрем, министр подчеркнул, что Минюст не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.

Пилотный проект по открытию платных камер стартовал в Украине весной. Наибольшую сумму заработал Киевский следственный изолятор. Об этом Малюська сообщил 5 октября.

Теги: Украина, СИЗО, заключенные, доходы, приватизация, тюрьмы, Денис Малюська, продажа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как спасти елку от кота? Видеоподборка новогодних кошачьих шалостей
  Как спасти елку от кота? Видеоподборка новогодних кошачьих шалостей
"Доктор, что со мной?" Заразившаяся коронавирусом беременная Василиса Фролова рассказала о своей новой особенности
"Доктор, что со мной?" Заразившаяся коронавирусом беременная Василиса Фролова рассказала о своей новой особенности
  "Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами". Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился
  "Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами". Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
Dantes показал обгоревшее лицо
Dantes показал обгоревшее лицо
Писанка показала, как приготовить безвредный для фигуры салат "Оливье"
Писанка показала, как приготовить безвредный для фигуры салат "Оливье"
"Не проходят эти шишки". Блогер Покрещук показала реакцию своей бабушки на ее увеличенные скулы. Видео
"Не проходят эти шишки". Блогер Покрещук показала реакцию своей бабушки на ее увеличенные скулы. Видео
"Этот год показал, что я люблю мужа не за звание или количество денег". Супруга Павлика подвела итоги их пятилетних отношений
"Этот год показал, что я люблю мужа не за звание или количество денег". Супруга Павлика подвела итоги их пятилетних отношений
Представитель упавшего с лестницы Алибасова рассказал о его здоровье
Представитель упавшего с лестницы Алибасова рассказал о его здоровье
"Сердце разрывается". Дочь и внучка заразившейся коронавирусом Фрейндлих оказались с ней в одной больнице
"Сердце разрывается". Дочь и внучка заразившейся коронавирусом Фрейндлих оказались с ней в одной больнице
Чапкиса выписали из больницы. Сын артиста рассказал о самочувствии отца, переболевшего пневмонией
Чапкиса выписали из больницы. Сын артиста рассказал о самочувствии отца, переболевшего пневмонией
Переболевшая COVID-19 Камалия рассказала о последствиях коронавируса
Переболевшая COVID-19 Камалия рассказала о последствиях коронавируса
Что подарить на Новый год. Креативные подарки до 1000 гривен
Что подарить на Новый год. Креативные подарки до 1000 гривен
"Съела штаны дочери. Пока держимся". Анатолий Анатолич показал подросшего питомца породы бульмастиф
"Съела штаны дочери. Пока держимся". Анатолий Анатолич показал подросшего питомца породы бульмастиф
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
Демин стал ведущим бэкстейджев на шоу "Голос країни"
Демин стал ведущим бэкстейджев на шоу "Голос країни"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS