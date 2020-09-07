В Украине должно остаться две тюрьмы – Малюська

Содержание одной законсервированной тюрьмы обходится госбюджету Украины примерно в 10 млн грн. Всего таких тюрем в нашей стране десятки, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Малюська в интервью телеканалу "Дом" заявил, что в Украине необходимо сократить количество тюрем Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

Украине достаточно иметь две тюрьмы, а СИЗО необходимы в каждом большом городе. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала "Дом".

СИЗО необходимы, поскольку на время досудебного следствия подозреваемых надо будет куда-то определять, сказал министр.

Он уточнил, что процесс сокращения тюрем будет длительным, до 20 лет.