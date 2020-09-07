В Украине должно остаться две тюрьмы – Малюська

Украине достаточно иметь две тюрьмы, а СИЗО необходимы в каждом большом городе. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала "Дом".
СИЗО необходимы, поскольку на время досудебного следствия подозреваемых надо будет куда-то определять, сказал министр.
Он уточнил, что процесс сокращения тюрем будет длительным, до 20 лет.
В ноябре прошлого года Малюська анонсировал массовое сокращение количества тюрем в Украине. По его словам, это позволит направить сэкономленные средства на улучшение качества питания, быта и лечения заключенных, а также на повышение заработной платы сотрудникам пенитенциарных учреждений.
Комментируя запуск первого этапа сокращения тюрем, министр подчеркнул, что Минюст не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.
В июне министр говорил, что в Украине 27 законсервированных тюрем, которые можно продать.