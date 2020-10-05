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Платные камеры в СИЗО заработали первый миллион – Малюська

Пилотный проект по открытию платных камер стартовал в Украине весной. Наибольшую сумму заработал Киевский следственный изолятор, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Малюська: Однозначный чемпион государственное учреждение "Киевский следственный изолятор"
Малюська: Однозначный чемпион – государственное учреждение "Киевский следственный изолятор"
Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

Платные камеры в следственных изоляторах Украины заработали 1 млн грн, об этом 5 октября в Facebook написал министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Однозначный чемпион – государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", который заработал (и эффективно тратит на ремонты бесплатных камер) 621 507 грн", – отметил министр.

Он напомнил, что инициатива по организации платных камер заработала летом и сейчас набирает обороты. Средства от платных камер тратят на ремонты бесплатных камер в следственных изоляторах.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1251175738596479&id=100011121947008

Платные камеры 8 мая начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В СИЗО Одессы две платные камеры появились 1 августа.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

24 июля министр юстиции Денис Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека подаст в суд на Министерство юстиции Украины в связи с введением услуги платных камер в СИЗО, об этом 18 сентября заявила омбудсмен Людмила Денисова. Она считает, что этот проект содержит дискриминационные положения.

Теги: Украина, Министерство юстиции, СИЗО, Денис Малюська
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