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В Украине можно будет подарить сертификат на нахождение в платной камере СИЗО

Сертификат на нахождение в платной камере СИЗО будет действовать в течение полугода с момента приобретения, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

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Малюська: Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход!
Малюська: Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход!
Фото: Denis Malyuska / Facebook

В Украине можно будет подарить сертификат на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Об этом 24 июля в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу – мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания", – заявил министр.

Приобрести сертификат можно онлайн, перейдя по ссылке.

Пользователю необходимо выбрать следственный изолятор, количество дней заключения (в днях, неделях или месяцах), стоимость и оплатить услугу.

"Распечатайте сертификат и квитанцию, которые придут вам на электронную почту. Подарок готов!" – сказал Малюська.

Также он уточнил, что сертификат на нахождение в платной камере СИЗО будет действовать в течение полугода с момента приобретения.

При этом, если в течение указанного срока человека не возьмут под стражу и он не попадет в СИЗО, средства, на которые был приобретен сертификат, будут зачислены в качестве благотворительной помощи соответствующем следственному изолятору.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1188455121535208&id=100011121947008

Министерство юстиции Украины запустило проект по открытию платных камер в следственных изоляторах страны. Проект продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО.

За средства, полученные от сдачи в аренду платных камер, Минюст отремонтировал бесплатные камеры в Киевском СИЗО.

Теги: Украина, СИЗО, Минюст, Денис Малюська
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