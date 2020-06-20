В СИЗО Винницы и Житомира появились платные камеры. Малюська озвучил расценки и показал условия

Глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что чувствует себя агентом по продажам сети гостиниц.

Стоимость содержания в платной камере Винницы в сутки начинается с 586 грн Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська 20 июня в Facebook озвучил стоимость содержания в платных камерах следственных изоляторов Житомира и Винницы.

"Чувствую себя агентом по продажам сети гостиниц", – заявил министр.

По его словам, сутки в платной камере СИЗО Винницы стоят 586 грн, неделя – 2095 грн, а месяц – 3123 грн.

В Житомире платная камера на сутки будет стоить 610 грн, на неделю – 2070 грн, на месяц – 3940 грн.

8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.