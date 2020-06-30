Малюська показал ремонт в СИЗО, сделанный за счет сдачи в аренду платных камер. Фоторепортаж
Фото: Denis Malyuska / Facebook
Фото: Denis Malyuska / Facebook
Фото: Denis Malyuska / Facebook
Фото: Denis Malyuska / Facebook
Фото: Denis Malyuska / Facebook
Фото: Denis Malyuska / Facebook
Министр юстиции Украины Денис Малюська показал отремонтированные камеры Киевского следственного изолятора, на ремонт которых не было потрачено ни копейки налогоплательщиков, об этом министр написал 30 июня в Facebook.
Помещения были отремонтированы за счет поступлений от сдачи в аренду камер с улучшенными условиями.
"Перед введением эксперимента с платными камерами нас постоянно спрашивали: куда пойдут заработанные деньги? И не нарушаем ли мы права тех, кто находится в бесплатных камерах? Ответы на эти вопросы на фото. И то, куда идут деньги. И то, что ожидало бы заключенных в бесплатных камерах, если бы не наш экспериментальный проект", – отметил министр.