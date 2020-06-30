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Малюська показал ремонт в СИЗО, сделанный за счет сдачи в аренду платных камер. Фоторепортаж

Сегодня 15.44
Министр юстиции Украины Денис Малюська показал отремонтированные камеры Киевского следственного изолятора, на ремонт которых не было потрачено ни копейки налогоплательщиков, об этом министр написал 30 июня в Facebook. Помещения были отремонтированы за счет поступлений от сдачи в аренду камер с улучшенными условиями. "Перед введением эксперимента с платными камерами нас постоянно спрашивали: куда пойдут заработанные деньги? И не нарушаем ли мы права тех, кто находится в бесплатных камерах? Ответы на эти вопросы на фото. И то, куда идут деньги. И то, что ожидало бы заключенных в бесплатных камерах, если бы не наш экспериментальный проект", – отметил министр.
Теги: Министерство юстиции, СИЗО, ремонт, Денис Малюська
 

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