Малюська показал ремонт в СИЗО, сделанный за счет сдачи в аренду платных камер. Фоторепортаж

Помещения были отремонтированы за счет поступлений от сдачи в аренду камер с улучшенными условиями. "Перед введением эксперимента с платными камерами нас постоянно спрашивали: куда пойдут заработанные деньги? И не нарушаем ли мы права тех, кто находится в бесплатных камерах? Ответы на эти вопросы на фото. И то, куда идут деньги. И то, что ожидало бы заключенных в бесплатных камерах, если бы не наш экспериментальный проект", – отметил министр.