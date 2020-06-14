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Малюська рассказал, сколько Украина заработала на платных камерах в СИЗО

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, за средства, полученные от сдачи в аренду платных камер, в СИЗО начинается ремонт бесплатных камер.

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Платные камеры открыты в 10 СИЗО Украины
Платные камеры открыты в 10 СИЗО Украины
Фото: Denis Malyuska / Facebook

От сдачи в аренду платных камер в следственных изоляторах Украина получила 115,5 тыс. грн. Об этом 13 июня сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, подводя итоги работы своего ведомства за последние 100 дней.

"Мы запустили платные камеры в следственных изоляторах. Это лишь маленький кирпичик в огромной тюремной реформе, о которой я много рассказывал. Но и она дает свои результаты. В качестве платы мы уже получили 115,5 тыс. грн дополнительных средств, за счет которых начинаем ремонт бесплатных камер", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1152773198436734&id=100011121947008

На данный момент к проекту по функционированию платных камер в Украине присоединились 10 СИЗО.

8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

Теги: СИЗО, ремонт, Минюст, реформа, Денис Малюська
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