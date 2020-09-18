Офис омбудсмена подаст в суд на Минюст в связи с платными камерами в СИЗО – Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова считает дискриминационным пилотный проект по созданию в СИЗО платных камер.

Платные камеры в СИЗО начали предлагать в Украине с мая Фото: Denis Malyuska / Facebook

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека подаст в суд на Министерство юстиции Украины в связи с введением услуги платных камер в СИЗО. Об этом 18 сентября заявила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

"Офисом уполномоченного готовится заключение о наличии дискриминационных положений при реализации указанного проекта. По результатам будет подан судебный иск к Министерству юстиции об отмене порядка [проведения экспериментального проекта] или внесении изменений в него", – написала она.

Омбудсмен считает, что "законопроект, который будет регулировать создание и функционирование такой системы, требует существенной доработки".

По словам Денисовой, проект следует привести в соответствие с Конституцией, Всеобщей декларацией прав человека и законом Украины "О предварительном заключении".

По данным Минюста на 8 августа, за пользование платными камерами в 13 украинских СИЗО было заплачено более 454 тыс. грн.

Платные камеры 8 мая начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В СИЗО Одессы две платные камеры появились 1 августа.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

24 июля министр юстиции Денис Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.