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Платные камеры в Украине принесли почти полмиллиона дохода – Минюст

Самые большие суммы принесли камеры Киевского следственного изолятора, Полтавского учреждения исполнения наказаний и Запорожского следственного изолятора, сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Вольнянское учреждение исполнения наказаний принесло меньше всех денег
Вольнянское учреждение исполнения наказаний принесло меньше всех денег
depositphotos.com

Запущенная 8 мая в следственных изоляторах украинских городов услуга платных камер с улучшенными условиями размещения уже принесла более 454 тыс. грн, сообщило Министерство юстиции Украины в Facebook.

"За пользование платными камерами в следственных изоляторах разных городов Украины уже уплачено более 454 тыс. грн. По состоянию на 5 августа этой услугой воспользовались в 13 СИЗО", – сказано в сообщении.

По данным министерства, наибольшие суммы принесли камеры Киевского следственного изолятора, Полтавского учреждения исполнения наказаний и Запорожского следственного изолятора.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/985691121852565

"Эти три учреждения вместе получили более 365 тыс. грн", – рассказали в министерстве.

Меньше всего денег за аренду платных камерах принесло Вольнянское учреждение исполнения наказаний (3,3 тыс. грн).

Платные камеры 8 мая начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В СИЗО Одессы две платные камеры появились 1 августа.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

Малюська 24 июля сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

Теги: Одесса, Запорожье, аренда, заключенные, Днепр, Старобельск, Минюст
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