Минюст Украины заработал на платных камерах в СИЗО около 379 тыс. грн

Самым востребованным является Киевский следственный изолятор, он заработал 284 тыс. грн. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Министерство юстиции Украины от сдачи в аренду платных камер заработало около 379 тыс. грн. Об этом пресс-служба Минюста сообщила 31 июля в Facebook.

"Самым успешным остается Киевский следственный изолятор, который заработал 284 тыс. грн. Напомним, в Киевском СИЗО за полученные от эксперимента средства уже отремонтировали три бесплатные камеры", – сказано в сообщении.

К проекту по функционированию платных камер в Украине присоединились 10 следственных изоляторов. 8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО.

30 июня министр юстиции Украины Денис Малюська показал отремонтированные камеры Киевского следственного изолятора, на них были потрачены деньги, полученные от сдачи в аренду платных камер СИЗО.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

24 июля Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн.

За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.