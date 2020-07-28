Малюська рассказал, сколько заработал Минюст в первый день после анонса подарочных сертификатов в СИЗО

Министр юстиции Украины Денис Малюська высказал мнение, что в ближайшие два года украинские СИЗО станут похожими на отели или хостелы.

Подарочные сертификаты на размещение в платных камерах в СИЗО уже стали популярной услугой. Об этом 27 июля в эфире программы "Сніданок з "1+1" сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, за первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

Министр рассказал, что цена услуги зависит от города и срока. Для сертификата можно выбрать день, неделю, месяц и место расположения следственного изолятора. Так, стоимость услуги может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн.

"Самый дорогой сертификат – это киевский СИЗО. Это 12 тыс. грн за месяц пребывания. Кстати, два сертификата приобретены именно по 12 тыс. грн", – сообщил Малюська.

Он подчеркнул, что вырученные средства будут потрачены для того, чтобы отремонтировать СИЗО. Министр юстиции высказал мнение, что в ближайшие два года украинские СИЗО станут похожими на отели или хостелы.

О новой услуге Малюська рассказал 24 июля. Сертификат на нахождение в платной камере СИЗО будет действовать в течение полугода с момента приобретения.

Министерство юстиции Украины запустило проект по открытию платных камер в следственных изоляторах страны. Проект продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО.

За средства, полученные от сдачи в аренду платных камер, Минюст отремонтировал бесплатные камеры в Киевском СИЗО.