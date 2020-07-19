Малюська о работе Минюста: Уволили мы много людей

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ему "не очень нравится" увольнять людей, однако это необходимость.

Из Министерства юстиции Украины уволили многих сотрудников, заявил глава ведомства Денис Малюська "24 каналу" в интервью, опубликованном 17 июля.

"Уволили мы много людей, и я бы не сказал, что это достижение. Мне не очень нравится увольнять людей, но это необходимость. Мы уволили практически всех топов. В департаменте, где была наиболее коррупционная репутация, мы уволили почти весь персонал – около 80%", – сказал министр.

По его словам, через конкурсы пропустили руководителей территориальных подразделений Минюста.

"Лишь несколько остались работать вместе с нами. На самом деле, кадровое обновление было огромное. Была ротация между правительствами, поэтому другие министры были вынуждены снова проверять кадры. У меня такого недостатка не было. Я остался с командой, за все время ни одного замминистра не уволили. Я их работой доволен", – объяснил Малюська.

Министром юстиции Малюську назначили 29 августа 2019 года. Правительство тогда возглавил Алексей Гончарук.

4 марта 2020 года на внеочередном заседании Верховная Рада по предложению нового премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила новый персональный состав Кабинета Министров. Малюська остался главой Минюста.

В одном из июньских интервью Малюська предположил, что на должности его оставили в том числе после того, как в его министерстве снизили коррупционные риски.