Замминистра юстиции выкупила на аукционе собаку, которую хотел приобрести Малюська, но не смог из-за маленькой зарплаты

Изначально за питбуля на аукционе предлагали 11 тыс. грн, но покупатели так и не заплатили. Поэтому на пятом аукционе собаку купила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец выкупила питбуля на аукционе CETAM. Ее выставили на торги, так как она покусала других людей и животных. Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, это был пятый аукцион, на котором выставляли собаку Тору. Заместитель отметила, что предыдущие покупатели, чьи ставки на аукционе были самыми высокими, не оплатили средств.

"Мы сейчас активно ищем кинологическую службу, которой Тору можно отдать на перевоспитание, где ей дадут "образование", где о ней будут заботиться и гулять – и это будут делать профессионалы рядом с которыми она научится быть послушной и больше не будет представлять опасности для общества", – добавила Коломиец.

17 июня министр юстиции Денис Малюська заявил, что хотел выкупить собаку, но цена за нее оказалась слишком высокой.

"Зарегистрировался как участник... Не имел возможности конкурировать с другими участниками, зарплата не позволяет заплатить за собаку-питбуля больше 11 тыс. грн, а аукцион завершился именно с таким результатом", – отметил он.

Телеканал "1+1" отмечает, что собака была продана за 500 грн, а сама Коломией не собирается держать ее дома, а планирует отдать на госслужбу в тюрьму.

В конце мая стало известно, что Минюст продает на аукционе животных, конфискованных у должников. Малюська объяснил, что министерство обязано на выполнение решений судов отбирать животных у их владельцев и это часто это идет им на пользу.

Вместе с тем он подчеркнул, что вместе с народными депутатами министерство раздумывает над вариантами надлежащего законодательного урегулирования подобных ситуаций.

27 мая Кабинет Министров Украины согласовал законопроект об изменениях в сфере взыскания долгов. Он, среди прочего, предлагает запретить продажу домашних питомцев для взыскания долгов.