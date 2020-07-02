Малюська предложил переделать Лукьяновское СИЗО в отель, стилизованный под тюрьму

Министр юстиции Украины Денис Малюська предлагает разгрузить Лукьяновский следственный изолятор и после большого ремонта сделать из здания привлекательный для туристов объект.

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что следственные изоляторы будут выведены за пределы центров городов, на это понадобится минимум десять лет, об этом сообщает 2 июля "Укрінформ".

Он предложил сделать из Лукьяновского следственного изолятора отель, стилизованный под тюрьму.

"Мы частично разгрузим Лукьяновское СИЗО, сделаем на Бориспольской трассе также Киевский следственный изолятор. Но инвестиционной привлекательности здания XIX века не представляют в том смысле, что это исторические достопримечательности. Их нельзя снести, построить новые здания, комплексы, офисные сооружения. Единственный вариант, который я вижу, но опять же, с бизнесом он не просчитан, это отель, который мог бы быть стилизован под тюрьму. В Европе это практикуется, пользуется популярностью", – сказал министр.

По его информации, в Лукьяновском СИЗО удерживали исторических фигур XIX – начала XX века: политических фигур, литераторов, поэтов, писателей.

"Они все здесь были. Максим Рыльский, [Михаил] Грушевский, [Владимир] Винниченко ... Многие. В конце концов, это большой красивый исторический объект. Сложно найти документы, чтобы можно было отследить, кто, где, в какой камере конкретно находился, но если нам это удастся, это вообще будет туристическая бомба. То есть можно ночевать в номере, который был тюрьмой, и где находился известный поэт или политик. Тем более недалеко от центра", – считает Малюська.

Для создания привлекательного туристического объекта понадобится ремонт и создание новой инфраструктуры.

Министерство юстиции Украины запустило проект по открытию платных камер в следственных изоляторах страны. Проект продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО.

За средства, полученные от сдачи в аренду платных камер, Минюст отремонтировал камеры бесплатные в Киевском СИЗО.