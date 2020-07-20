Малюська: Полиции нужно доверять, приказы выполнять

Министр юстиции Украины Денис Малюська ответил на вопрос журналистов, что нужно рассказывать детям о работе полиции.

Полиции нужно доверять, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська "24 каналу" в интервью, которое было опубликовано 17 июля.

Журналистка спрашивала у главы Минюста, что говорить детям – защищает полиция или "убивает".

"Что объяснять детям относительно молотка? Это строительный инструмент. Можно ли им кого-то убить? Может быть и то и другое. Просто шансы на то, что молоток или топор будет оружием и кого-то убьет, гораздо меньше, чем то, что их используют по основному назначению. С полицией то же самое: ей нужно доверять, нужно слушать, приказы нужно выполнять, законодательство нарушать не надо", – сказал он.

Министр подчеркнул, что нужно помнить о возможных сбоях системы так же, "как это может случиться с топором или молотком".

Малюська отметил, что его отец работал в милиции.

Он также рассказал об "абсолютно нормальных отношениях" со всеми министрами, в том числе с главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

Аваков и Малюська сохранили свои должности министров при смене состава украинского правительства 4 марта 2020 года.