Минюст объявил большую распродажу тюрем

Министр юстиции Украины Денис Малюська 6 августа презентует план распродажи тюрем. Он также расскажет, как будут тратиться деньги, вырученные от таких продаж.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в четверг, 6 августа, анонсирует начало большой распродажи тюрем, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины 4 августа.

Мероприятие пройдет на территории Ирпенского исправительного центра №132. Этот объект выставят на продажу первым, сообщили в министерстве.

"На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения", – отметили в Минюсте.

Малюська собирается рассказать о дальнейших продажах тюрем по Украине и как будут тратиться деньги, полученные от реализации.

Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр" расположено в центре поселка Коцюбинское в 14 км от Киева. Его законсервировали в 2019 году. В августе того же года последних осужденных перевели в другой исправительный центр.

24 июля Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на платную камеру СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата колеблется от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

По состоянию на конец июля Минюст заработал около 379 тыс. грн. от сдачи в аренду платных камер. Самым востребованным оказался Киевский следственный изолятор, он принес 284 тыс. грн.