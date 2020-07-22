Минюст в начале августа остановит регистрацию в Украине новых физлиц-предпринимателей

Министерство юстиции Украины с 5-го по 16 августа будет обновлять программное обеспечение. В это время Единый государственный реестр не будет работать, поэтому регистрацию физических лиц-предпринимателей приостановят.

Министерство юстиции Украины с 5-го по 16 августа приостановит прием документов на регистрацию физических лиц-предпринимателей (ФОП) и общественных организаций (ОО). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Документы в Минюсте не будут принимать, потому что в указанный период Единый государственный реестр работать не будет. Министерство юстиции будет обновлять программное обеспечение.

Помимо этого, нельзя будет внести корпоративные изменения [адрес, коды КВЭД, сменить директора или учредителей организации], а также зарегистрировать или ликвидировать предприятие, ФОП или ОО.

По данным платформы для работы с открытыми данными Opendatabot, на этой неделе в Украине зарегистрировали 1019 новых ФОП.

Результаты анализа Opendatabot свидетельствуют, что за время карантина в Украине без работы осталось 277 тыс. ФЛП. Больше всего пострадали предприниматели, которые вели рыночную деятельность (без работы осталось более 211 тыс. ФЛП). Количество регистраций новых предпринимателей уменьшилось в три раза.

