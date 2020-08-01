В Одесском и Николаевском СИЗО открылись платные камеры – Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська презентовал три платные камеры в следственном изоляторе Одессы и одну камеру в Николаевском.

Малюська: Выезжающим в Одессу к стандартному набору плавок, солнцезащитному крему и очкам следует добавлять сертификат на платную камеру Фото: Denis Malyuska / Facebook

1 августа в СИЗО Одессы появились платные камеры, одна – двухместная, вторая – трехместная. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

"В Одессе всегда круто, поэтому цены стабильны независимо от сезона: сутки – 985 грн, неделя – 3502 грн, месяц – 4093 грн. И теперь выезжающим в Одессу к стандартному набору плавок, солнцезащитному крему и очкам следует добавлять сертификат на платную камеру", – написал Малюська.

По его информации, платная камера также открылась в Николаевском следственном изоляторе. Сутки пребывания в ней обойдутся в 452 грн, неделя – 1540 грн, месяц – 3666 грн.

Ранее к проекту функционирования платных камер в Украине присоединились 10 следственных изоляторов. 8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО.

30 июня министр юстиции Украины Денис Малюська показал отремонтированные камеры Киевского следственного изолятора, на них были потрачены деньги, полученные от сдачи в аренду платных камер СИЗО.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

24 июля Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.