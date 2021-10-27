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"Большевик" купили авторы реставрации исторического завода "Арсенал"

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Завод "Большевик" основан в конце XIX века
Завод "Большевик" основан в конце XIX века
Фото: nv.ua

Аукцион по приватизации Первого киевского машиностроительного завода (ПКМЗ, бывший "Большевик") завершился победой группы инвесторов, среди которых – собственник "А Девелопмент" Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова, пишут "Українські новини".

"Мы с партнерами стали победителями аукциона по приватизации Первого киевского машиностроительного завода, проведенного Фондом госимущества. Для нас это большая честь и ответственность. Мы уже доказали, что умеем успешно реализовывать проекты редевелопмента и интегрировать уже существующие объекты с новой актуальной функцией в современную жизнь города. Пример – реставрация исторических корпусов киевского завода "Арсенал", – рассказали победители конкурса. – Мы подойдем к редевелопменту объекта комплексно, начиная со всестороннего анализа и консультации экспертов в области градостроения, архитектуры и других смежных отраслей. Наша задача – сделать Киев лучше. Мы уверены, что редевелопмент ПКМЗ станет достойным продолжением нашей работы в этом направлении".

Контекст:

Фонд государственного имущества Украины 27 октября продал АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ранее – завод "Большевик") за 1,429 млрд грнЗавод был выставлен на приватизацию в июле, стартовая цена составила 1,38 млн грн. О желании участвовать в конкурсе изначально заявляло 15 компаний. По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование АМКУ. Также он заявил, что инвестор приобрел "отличный актив".

Сенниченко отметил в комментарии украинскому Forbes, что приватизация была проведена на высоком уровне. Он отметил, что успешная продажа "Большевика" не только пополнит бюджет государства, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест и модернизации производства.

"Киев вместо заброшенной территории получит проекты комплексного развития, а государственный бюджет – погашение долгов в размере 500 млн грн и миллиардные поступления от приватизации", – заявил глава ФГИ.

Компании "А Девелопмент" и UDP специализируются на развитии проектов жилой недвижимости, а также коммерческой и социальной инфраструктуры. Девелоперы известны проектом реставрации Киевской крепости и исторических корпусов завода "Арсенал", где были созданы общественные пространства, напомнили "Українські новини".

Завод "Большевик" основан в конце XIX века, изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод". В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже. Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро "Шулявская".

Теги: Киев, Фонд госимущества, приватизация, завод Большевик
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