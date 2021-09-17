ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Нардеп Гришина: Благодаря приватизации АО "ПКМЗ" имеет все шансы превратиться из проблемного объекта в показательный пример трансформации

Юлия Гришина: Требования к инвестору вполне соответствуют желанию государственного собственника не только наполнить госбюджет, но и реально повысить эффективность работы предприятия
Юлия Гришина: Требования к инвестору вполне соответствуют желанию государственного собственника не только наполнить госбюджет, но и реально повысить эффективность работы предприятия
Фото: glavcom.ua

Условия приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод "(бывший "Большевик") прописаны так, что будущий инвестор должен будет сохранить производство и коллектив, а также гарантировать инвестиции в развитие в размере не меньше 57 млн грн, написала в колонке для "Интерфакс-Украина" народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина. Она подчеркнула, что производство может быть перенесено за пределы Киева, а на территории завода в столице в таком случае появится новый район.

"Требования к инвестору вполне соответствуют желанию государственного собственника не только наполнить госбюджет, но и реально повысить эффективность работы предприятия. Обращая внимание на это, Кабмин утвердил эти условия, а также стартовую цену АО "ПКМЗ", что составит 1,39 млрд грн. Сам аукцион приватизации состоится 27 октября 2021 года", – сообщила политик.

Среди условий для нового собственника – ликвидация более 500 млн грн долгов, из которых 400 млн грн – перед государством.

"Значительный интерес инвесторов, наличие необходимой инфраструктуры, а также качественная подготовка предприятия является надежной основой для роста цены объекта на предстоящем аукционе. И даже при условии приватизации АО "ПКМЗ" по стартовой цене – 1,39 млрд грн – государство де-факто получает на 400 млн гривен больше благодаря компенсации имеющихся долгов и отчислению дивидендов", – отметила Гришина.

Нардеп подчеркнула, что сейчас в приватизации бывшего "Большевика" заинтересованы едва ли не все причастные стороны.

"Государственный собственник (из-за поступления в госбюджет), трудовой коллектив (из-за выплаты долгов по зарплатам и пенсиям), власть (из-за поступления налогов), потенциальные инвесторы (из-за земельного участка) и даже местные жители, у которых рядом появится современный и удобный микрорайон. Экономика Украины требует разумного подхода к имеющимся активам и их использованию. Благодаря приватизации АО "ПКМЗ" имеет все шансы превратиться из проблемного объекта в показательный пример трансформации в соответствии с требованиями времени и запросами общества", – заявила  Гришина.

Контекст:

АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ), известное как киевский завод "Большевик", готовится к продаже в рамках программы "Большая приватизация". Приватизационный аукцион состоится 27 октября, стартовая стоимость активов завода составляет 1,39 млрд грн.

Теги: Киев, госбюджет, экономика, приватизация, Юлия Гришина, завод Большевик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
57-летний режиссер "Левиафана" Звягинцев находится в искусственной коме – СМИ
57-летний режиссер "Левиафана" Звягинцев находится в искусственной коме – СМИ
Успенская на своем концерте в Киеве споет дуэтом с Каменских
Успенская на своем концерте в Киеве споет дуэтом с Каменских
Что почитать: пять лучших книг, изданных за последнее время
Что почитать: пять лучших книг, изданных за последнее время
  Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
  Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
В Киеве под открытым небом выступит группа Adam
В Киеве под открытым небом выступит группа Adam
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
Даниэль Салем был госпитализирован после того, как заключил пари с Анитой Луценко
Даниэль Салем был госпитализирован после того, как заключил пари с Анитой Луценко
"Не хватает сил". Брежнева рассказала, как справляется с сезонным недомоганием
"Не хватает сил". Брежнева рассказала, как справляется с сезонным недомоганием
"Мы пытались найти врача, который зашьет мне голову". Позитив рассказал, как травмировался на гастролях
"Мы пытались найти врача, который зашьет мне голову". Позитив рассказал, как травмировался на гастролях
"Живут в специальном помещении". Адвокат осужденного на семь с половиной лет Ефремова рассказал, как проходят его свидания с женой
"Живут в специальном помещении". Адвокат осужденного на семь с половиной лет Ефремова рассказал, как проходят его свидания с женой
  "Я это так не оставлю". Полякова рассказала о пережитых домогательствах
  "Я это так не оставлю". Полякова рассказала о пережитых домогательствах
"Вы здесь другая", "Не похожа на себя". Осадчая показала, как выглядела до рождения среднего сына и после вторых родов
"Вы здесь другая", "Не похожа на себя". Осадчая показала, как выглядела до рождения среднего сына и после вторых родов
  Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак
  Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак
  "Понимала, что время его скоро заберет". Каменских рассказала о последних днях жизни своего отца
  "Понимала, что время его скоро заберет". Каменских рассказала о последних днях жизни своего отца
76-летний Петросян показал молодую жену и полуторагодовалого сына
76-летний Петросян показал молодую жену и полуторагодовалого сына
"Мне посоветовали сделать операцию как можно скорее". 74-летний Элтон Джон отменил концертный тур из-за травмы бедра
"Мне посоветовали сделать операцию как можно скорее". 74-летний Элтон Джон отменил концертный тур из-за травмы бедра
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
Пять лучших сериалов Netflix, которые могут вам понравиться
Пять лучших сериалов Netflix, которые могут вам понравиться
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
  Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS