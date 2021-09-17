Нардеп Гришина: Благодаря приватизации АО "ПКМЗ" имеет все шансы превратиться из проблемного объекта в показательный пример трансформации

Юлия Гришина: Требования к инвестору вполне соответствуют желанию государственного собственника не только наполнить госбюджет, но и реально повысить эффективность работы предприятия Фото: glavcom.ua

"Требования к инвестору вполне соответствуют желанию государственного собственника не только наполнить госбюджет, но и реально повысить эффективность работы предприятия. Обращая внимание на это, Кабмин утвердил эти условия, а также стартовую цену АО "ПКМЗ", что составит 1,39 млрд грн. Сам аукцион приватизации состоится 27 октября 2021 года", – сообщила политик.

Среди условий для нового собственника – ликвидация более 500 млн грн долгов, из которых 400 млн грн – перед государством.

"Значительный интерес инвесторов, наличие необходимой инфраструктуры, а также качественная подготовка предприятия является надежной основой для роста цены объекта на предстоящем аукционе. И даже при условии приватизации АО "ПКМЗ" по стартовой цене – 1,39 млрд грн – государство де-факто получает на 400 млн гривен больше благодаря компенсации имеющихся долгов и отчислению дивидендов", – отметила Гришина.

Нардеп подчеркнула, что сейчас в приватизации бывшего "Большевика" заинтересованы едва ли не все причастные стороны.

"Государственный собственник (из-за поступления в госбюджет), трудовой коллектив (из-за выплаты долгов по зарплатам и пенсиям), власть (из-за поступления налогов), потенциальные инвесторы (из-за земельного участка) и даже местные жители, у которых рядом появится современный и удобный микрорайон. Экономика Украины требует разумного подхода к имеющимся активам и их использованию. Благодаря приватизации АО "ПКМЗ" имеет все шансы превратиться из проблемного объекта в показательный пример трансформации в соответствии с требованиями времени и запросами общества", – заявила Гришина.