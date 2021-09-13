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Политолог Охотин: КГГА отказывается покупать цех бывшего завода "Большевик" по определенной собственным оценщиком стоимости

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Петр Охотник: В КГГА сами наняли оценщика, который определил стоимость здания
Петр Охотник: В КГГА сами наняли оценщика, который определил стоимость здания
Фото: Petro Okhotin / Facebook

Оценочная стоимость здания цеха №5 АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик"), установленная по представлению Киевской городской государственной администрации больше года назад, составляет 240 млн грн. Несмотря на то, что оценщика наняла сама КГГА, власти Киева затягивают процесс покупки здания, а также распространяют слухи о завышенной стоимости, написал в своем Facebook политический эксперт Петр Охотин.

"КГГА запустила слухи, что Фонд [госимущества] и завод требуют за цех 700 млн грн. И якобы в этом причина задержки. Ситуацию сразу прокомментировали в фонде. Речь о 700 млн грн никогда не шла. КГГА в действительности отказывается покупать цех за 240 млн грн. Как уже писали СМИ, КГГА сами наняли оценщика, который определил стоимость здания", – отмечает Охотин.

По словам эксперта, город должен выкупить здание цеха, чтобы построить съезд с развязки на Шулявском мосту, возведение которого продолжается с 2017 года. Поскольку здание принадлежит АО "ПКМЗ", выкупить цех можно для общественных нужд по рыночной стоимости.

"Фонд госимущества, КГГА и ПКМЗ разработали дорожную карту выкупа цеха. Оценщик, выбранный КГГА, определил стоимость в 240 млн грн. Фонд отчет проверил и согласился. Это было больше года назад", – уточнил Охотин.

Политолог убежден, что власти Киева имели все возможности завершить строительство транспортной развязки, но в итоге финальная стоимость реконструкции Шулявского путепровода выросла втрое.

"Между тем средства на реконструкцию путепровода выделяются. Стоимость уже выросла в три раза – до 2 млрд грн. Хотя все возможности приобрести цех и завершить строительство в КГГА были", – резюмировал эксперт.

https://www.facebook.com/petro.okhotin/posts/6135732473135893

Контекст:

АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ), известное как киевский завод "Большевик", готовится к продаже в рамках программы "Большая приватизация". Приватизационный аукцион состоится 27 октября, стартовая стоимость активов завода составляет 1,39 млрд грн.

Теги: КГГА, аукцион, строительство, Фонд госимущества, приватизация, активы, госимущество, продажа, завод Большевик, Петр Охотин
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