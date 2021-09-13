Политолог Охотин: КГГА отказывается покупать цех бывшего завода "Большевик" по определенной собственным оценщиком стоимости

Петр Охотник: В КГГА сами наняли оценщика, который определил стоимость здания Фото: Petro Okhotin / Facebook

"КГГА запустила слухи, что Фонд [госимущества] и завод требуют за цех 700 млн грн. И якобы в этом причина задержки. Ситуацию сразу прокомментировали в фонде. Речь о 700 млн грн никогда не шла. КГГА в действительности отказывается покупать цех за 240 млн грн. Как уже писали СМИ, КГГА сами наняли оценщика, который определил стоимость здания", – отмечает Охотин.

По словам эксперта, город должен выкупить здание цеха, чтобы построить съезд с развязки на Шулявском мосту, возведение которого продолжается с 2017 года. Поскольку здание принадлежит АО "ПКМЗ", выкупить цех можно для общественных нужд по рыночной стоимости.

"Фонд госимущества, КГГА и ПКМЗ разработали дорожную карту выкупа цеха. Оценщик, выбранный КГГА, определил стоимость в 240 млн грн. Фонд отчет проверил и согласился. Это было больше года назад", – уточнил Охотин.

Политолог убежден, что власти Киева имели все возможности завершить строительство транспортной развязки, но в итоге финальная стоимость реконструкции Шулявского путепровода выросла втрое.

"Между тем средства на реконструкцию путепровода выделяются. Стоимость уже выросла в три раза – до 2 млрд грн. Хотя все возможности приобрести цех и завершить строительство в КГГА были", – резюмировал эксперт.