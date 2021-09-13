Kadorr Group Аднана Кивана будет участвовать в аукционе по приватизации бывшего завода "Большевик"

"Бывший промышленный комплекс расположен на пересечении улицы Вадима Гетьмана и проспекта Победы. Сейчас здание завода находится в полуразрушенном состоянии – большая часть цехов первого машиностроительного завода простаивает, а оборудование изношено на 80%", – отмечают авторы сообщения.

Стартовая цена на аукционе составит 1 млрд 390 млн грн.

"От приватизации выиграют все – и работники, которым задолжали зарплаты, и Киев, который, вместо заброшенной территории, получит проекты комплексного развития, и государственный бюджет в виде погашения долгов в размере 500 млн грн, и миллиардные поступления от приватизации", – цитирует портал главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.

По данным журналистов, компания Kadorr Group собирается построить на месте промышленных кварталов современные жилые комплексы, инновационные медучреждения, школу, детские сады и другую инфраструктуру, необходимую для комфорта жителей.