Kadorr Group Аднана Кивана будет участвовать в аукционе по приватизации бывшего завода "Большевик"

"Бывший промышленный комплекс расположен на пересечении улицы Вадима Гетьмана и проспекта Победы. Сейчас здание завода находится в полуразрушенном состоянии – большая часть цехов первого машиностроительного завода простаивает, а оборудование изношено на 80%", – отмечают авторы сообщения.
Стартовая цена на аукционе составит 1 млрд 390 млн грн.
"От приватизации выиграют все – и работники, которым задолжали зарплаты, и Киев, который, вместо заброшенной территории, получит проекты комплексного развития, и государственный бюджет в виде погашения долгов в размере 500 млн грн, и миллиардные поступления от приватизации", – цитирует портал главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.
По данным журналистов, компания Kadorr Group собирается построить на месте промышленных кварталов современные жилые комплексы, инновационные медучреждения, школу, детские сады и другую инфраструктуру, необходимую для комфорта жителей.
Кабмин передал завод "Большевик" Фонду госимущества на приватизацию 3 марта 2020 года.
"Українські новини" писали, что на заводе из нескольких тысяч осталось около 230 работников, предприятие имеет 500 млн грн долга. "70% территории зарастает сорняками, а оборудование растягивают на металлолом. И каждый год ПКМЗ получает по 20% убытков. При этом ежегодно завод вынужден платить 40 млн грн налога на землю", – сказано в сообщении информационного агентства.