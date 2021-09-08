Фонд госимущества Украины назвал дату аукциона по приватизации завода "Большевик"

Соответствующее решение 7 сентября приняла аукционная комиссия.

"Сегодня "Большевик" – это полуразрушенное предприятие, большинство цехов которого давно простаивают, а оборудование в до сих пор работающих изношено на 80%. С приватизации начнется новый этап жизни завода", – заявили в ФГИ.

Стартовая цена предприятия – 1,39 млрд грн.

"Рассчитываем на конкуренцию и рост цены в несколько раз", – прокомментировал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

В ФГИ напомнили, что 29 октября состоится аукцион по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) со стартовой ценой 3,7 млрд грн.



