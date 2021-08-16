Кухта о приватизации ОГХК: Стартовая цена не имеет значения. Инвесторы предложат столько, сколько стоит компания

"До приватизационного аукциона ОГХК осталось чуть больше двух недель. И медийные атаки против него не прекращаются. Ранее звучали выпады, что на аукцион придут неправильные инвесторы, или же кому-то не нравился сам факт продажи госкомпании. Теперь уже вообще звучат призывы отменить аукцион, потому что якобы стартовую цену компании нужно пересчитать. Это значит потратить еще несколько месяцев на переоценку предприятия, согласование документов, утверждение в Кабмине, избрание новой даты аукциона и другие бюрократические процедуры", – написал он.
По словам Кухты, есть "высокая вероятность", что после прохождения этих процедур конкурса "уже может и не быть".
"Мантрами о плохой цене раньше уже срывали приватизацию, причем с максимально плохими для страны результатами. Известный Одесский припортовый завод когда-то в 2009-м почти приватизировали за $500 млн. В 2016-м его уже никто не хотел покупать даже за $200 млн. А сам завод превратился в полуобанкротившееся предприятие. Стартовая цена вообще не имеет никакого значения, если в аукционе принимает участие несколько конкурирующих покупателей. Инвесторы предложат столько, сколько компания на самом деле стоит – это хорошо известно из экономической теории аукционов. Будет ли это 3,7 млрд, или 5 млрд, или еще больше – скоро узнаем", – добавил он.
ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.
Условия приватизации ОГКХ, включая минимальную стартовую цену, правительство утвердило 16 июня.
Приватизация ОГХК станет крупнейшей сделкой по продаже госпредприятия после покупки индийским инвестором металлургического комбината "Криворожсталь" в 2005 году, отмечал политолог и журналист Кирилл Сазонов.
В Фонде государственного имущества назвали АО "ОГХК" одним из первых в очереди на приватизацию в 2021 году. Благодаря очистке АО "ОГХК" от коррупционных схем и раскрытию информации об этом активе Фонд госимущества констатировал высокую заинтересованность со стороны потенциальных инвесторов, большинство из которых иностранные.