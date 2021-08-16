Кухта о приватизации ОГХК: Стартовая цена не имеет значения. Инвесторы предложат столько, сколько стоит компания

"До приватизационного аукциона ОГХК осталось чуть больше двух недель. И медийные атаки против него не прекращаются. Ранее звучали выпады, что на аукцион придут неправильные инвесторы, или же кому-то не нравился сам факт продажи госкомпании. Теперь уже вообще звучат призывы отменить аукцион, потому что якобы стартовую цену компании нужно пересчитать. Это значит потратить еще несколько месяцев на переоценку предприятия, согласование документов, утверждение в Кабмине, избрание новой даты аукциона и другие бюрократические процедуры", – написал он.

По словам Кухты, есть "высокая вероятность", что после прохождения этих процедур конкурса "уже может и не быть".

"Мантрами о плохой цене раньше уже срывали приватизацию, причем с максимально плохими для страны результатами. Известный Одесский припортовый завод когда-то в 2009-м почти приватизировали за $500 млн. В 2016-м его уже никто не хотел покупать даже за $200 млн. А сам завод превратился в полуобанкротившееся предприятие. Стартовая цена вообще не имеет никакого значения, если в аукционе принимает участие несколько конкурирующих покупателей. Инвесторы предложат столько, сколько компания на самом деле стоит – это хорошо известно из экономической теории аукционов. Будет ли это 3,7 млрд, или 5 млрд, или еще больше – скоро узнаем", – добавил он.