ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Инвестору "Большевика" придется годами судиться из-за ряда проблемных вопросов – политолог Романенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Юрий Романенко: Добро пожаловать в мир реальных приключений, дорогие инвесторы. Вам будет нескучно
Юрий Романенко: Добро пожаловать в мир реальных приключений, дорогие инвесторы. Вам будет нескучно
Фото: uifuture.org

Приватизация завода "Большевик" – это иллюстрация "безумия", которое ждет потенциальных инвесторов, мечтающих о сверхприбылях в Украине, и покупка предприятия у государства превратится в "еще тот квест", заявил в своем Facebook шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля" Юрий Романенко.

"27 октября ФГИУ выставляет АО "Первый киевский машиностроительный завод", он же "Большевик", на торги. Государство хочет получить за полуразрушенный гигант недалеко от центра столицы 1,39 млрд грн. Деньги немаленькие, но с учетом того, что киевская земля золотая, для девелоперов потенциально это полуразрушенное предприятие, чьи цеха каждый день "радуют" сотни тысяч киевлян своим облупленным видом в районе Шулявки, выкуп завода и постройка на его месте элитного ЖК "Большевик" со всеми удобствами и прекрасным видом на проспект Победы – дело потенциально выгодное. 36 га киевской землицы возбудят кого угодно, но ключевое слово – "потенциально", – отметил политолог.

Он объяснил, что в Украине инвесторов обязательно ждут приключения, и в случае с "Большевиком" они начались еще до торгов.

"Как я писал ранее, инвесторы столкнутся с тем, что на территории "Большевика" уже были выкуплены здания. То есть, купив 100% акций "Большевика" у государства, инвестор втянется в хозяйственный спор. И вот вчера читаю новость, что Северный апелляционный хозяйственный суд во вторник, 12 октября, принял решение в пользу ООО "Агромил Дистрибьюшн" – компании, которая в октябре 2019-го приобрела через систему электронных торгов арестованным имуществом ГП "СЕТАМ" пять нежилых зданий общей площадью более 6300 м² на территории АО "Первый киевский машиностроительный завод" (КПМЗ, бывший "Большевик"). Дело началось с иска ПКМЗ к Драбовскому районному отделу государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области, госпредприятию СЕТАМ и ООО "Агромил Дистрибьюшн" о признании недействительными договора купли-продажи и свидетельства о приобретении на торгах недвижимого имущества, расположенного на проспекте Победы, 49/2). ПКМЗ дело проиграл и теперь, получается, что государство продает завод, на котором уже есть частная собственность этой самой "Агромил Дистрибьюшин". Как говорится, хотели купить землицы с крепостными, а получилось, что землица уже чья-то", – написал Романенко.

Эксперт подчеркнул, что на госпредприятии числятся несколько сотен рабочих, которые "крайне несогласны перемещаться вместе с заводом после продажи куда-то в украинскую глубинку".

"Оно и логично, кто поменяет Киев на Жашков. Вот и рабочие "Большевика" логично мыслят, потому на заводе начались протесты, к которым подтянули и атошников. Рабочие говорят, что завод безбожно пилят на металл и взывают к ответственности. С другой стороны, глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко написал у себя в Facebook, что темные силы срывают приватизацию, потому протестуют исключительно рейдеры и представители темных сил, которые хотят получить завод за бесценок. А рабочих там никаких нет. По логике Сенниченко рабочие должны в искреннем порыве радоваться, что на месте цехов "Большевика" появятся жилые дома и торговые центры, но где в этом всем великолепии будут рабочие? Ответ очевиден – нигде", – заявил он.

Романенко считает, что инвестору придется годами судиться по вопросу потери сотрудниками их рабочих мест. 

"Даже если согласиться с Сенниченко, что рабочие в искреннем порыве приветствуют освобождение себя от условных рабочих мест без каких-либо компенсаций, то амбре вокруг приватизации "Большевика" уже тот. И уж тем более можно не сомневаться, что вышеупомянутые темные силы наверняка науськают рабочих подать иск в суд, дабы им компенсировали утерю рабочих мест. Естественно, инвестору придется судиться годами и по этому вопросу. Ну, а об арендаторах на территории завода я писал в прошлый раз (тоже суды), о желании Киева забрать кусок земли, чтобы построить развязку Шулявского путепровода, тоже. Короче, добро пожаловать в мир реальных приключений, дорогие инвесторы. Вам будет нескучно, а мы будем смотреть, как облупленные корпуса "Большевика" и дальше растаскивают по кирпичику. Спасибо государству, что оно умеет из всего, к чему прикасается, сделать вонючку", – подытожил политолог.

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/4695347367153624

Контекст:

АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ), известное как киевский завод "Большевик", готовится к продаже в рамках программы "Большая приватизация". Приватизационный аукцион состоится 27 октября, стартовая стоимость активов завода составляет 1,39 млрд грн.

Теги: приватизация, деньги, суды, Юрий Романенко, имущество, Дмитрий Сенниченко, завод Большевик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я не вижу заработка". Tayanna прокомментировала сотрудничество с продюсером Бадоевым после окончания пятилетнего контракта
  "Я не вижу заработка". Tayanna прокомментировала сотрудничество с продюсером Бадоевым после окончания пятилетнего контракта
"Будет модная бомба!" Катя Осадчая и Андре Тан анонсировали выход совместной зимней коллекции одежды
"Будет модная бомба!" Катя Осадчая и Андре Тан анонсировали выход совместной зимней коллекции одежды
Ван Дамм в халате и кепке показал, как празднует свое 61-летие
Ван Дамм в халате и кепке показал, как празднует свое 61-летие
Российская модель заявила, что в 15-летнем возрасте была изнасилована Березовским
Российская модель заявила, что в 15-летнем возрасте была изнасилована Березовским
18 октября: день основания ВВС, первый в мире полет кошки в космос, день рождения Ван Дамма
18 октября: день основания ВВС, первый в мире полет кошки в космос, день рождения Ван Дамма
Жена Павлика: Говорят, я разбила семью. Молчать не буду. У Виктора были проблемы с алкоголем. Когда я приезжала в реанимацию, жены там не было
Жена Павлика: Говорят, я разбила семью. Молчать не буду. У Виктора были проблемы с алкоголем. Когда я приезжала в реанимацию, жены там не было
25-летняя дочь Била Гейтса вышла замуж за 30-летнего египтянина – профессионального наездника
25-летняя дочь Била Гейтса вышла замуж за 30-летнего египтянина – профессионального наездника
18 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
18 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
  Как приготовить рассыпчатое печенье курабье. Простой рецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить рассыпчатое печенье курабье. Простой рецепт от кулинарного блогера
  "В прошлом году я об этом договаривалась, вела переговоры". Билык рассказала, почему передумала в третий раз становиться матерью
  "В прошлом году я об этом договаривалась, вела переговоры". Билык рассказала, почему передумала в третий раз становиться матерью
"У меня договоренность с Виктором Павликом, но не с особами, которые указывают, как жить". Бывшая жена артиста ответила его супруге Репяховой
"У меня договоренность с Виктором Павликом, но не с особами, которые указывают, как жить". Бывшая жена артиста ответила его супруге Репяховой
Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашян на берегу океана в окружении роз и свечей. Фото
Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашян на берегу океана в окружении роз и свечей. Фото
"Такая пара сладенькая". Каменских рассказала, какой сюрприз ей сделал Потап по случаю годовщины росписи
"Такая пара сладенькая". Каменских рассказала, какой сюрприз ей сделал Потап по случаю годовщины росписи
"Просто одно лицо", "Сходство невероятное". Йовович показала повзрослевшую старшую дочь
"Просто одно лицо", "Сходство невероятное". Йовович показала повзрослевшую старшую дочь
"Титьки – зачет", "Как будто после секса". Водонаева в присутствии мужчины оголила грудь
"Титьки – зачет", "Как будто после секса". Водонаева в присутствии мужчины оголила грудь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!". Никитюк показала фигуру в бикини
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!". Никитюк показала фигуру в бикини
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра
Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра
"Какая вкусняшка", "Богиня страсти и наслаждения". Кристина Асмус снялась полностью обнаженной. Фото
"Какая вкусняшка", "Богиня страсти и наслаждения". Кристина Асмус снялась полностью обнаженной. Фото
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
  "Неожиданно", "Наконец-то справедливое голосование". Шоу "Танцы со звездами" покинули сразу две знаменитости
"Неожиданно", "Наконец-то справедливое голосование". Шоу "Танцы со звездами" покинули сразу две знаменитости
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS