Инвестору "Большевика" придется годами судиться из-за ряда проблемных вопросов – политолог Романенко

"27 октября ФГИУ выставляет АО "Первый киевский машиностроительный завод", он же "Большевик", на торги. Государство хочет получить за полуразрушенный гигант недалеко от центра столицы 1,39 млрд грн. Деньги немаленькие, но с учетом того, что киевская земля золотая, для девелоперов потенциально это полуразрушенное предприятие, чьи цеха каждый день "радуют" сотни тысяч киевлян своим облупленным видом в районе Шулявки, выкуп завода и постройка на его месте элитного ЖК "Большевик" со всеми удобствами и прекрасным видом на проспект Победы – дело потенциально выгодное. 36 га киевской землицы возбудят кого угодно, но ключевое слово – "потенциально", – отметил политолог.

Он объяснил, что в Украине инвесторов обязательно ждут приключения, и в случае с "Большевиком" они начались еще до торгов.

"Как я писал ранее, инвесторы столкнутся с тем, что на территории "Большевика" уже были выкуплены здания. То есть, купив 100% акций "Большевика" у государства, инвестор втянется в хозяйственный спор. И вот вчера читаю новость, что Северный апелляционный хозяйственный суд во вторник, 12 октября, принял решение в пользу ООО "Агромил Дистрибьюшн" – компании, которая в октябре 2019-го приобрела через систему электронных торгов арестованным имуществом ГП "СЕТАМ" пять нежилых зданий общей площадью более 6300 м² на территории АО "Первый киевский машиностроительный завод" (КПМЗ, бывший "Большевик"). Дело началось с иска ПКМЗ к Драбовскому районному отделу государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области, госпредприятию СЕТАМ и ООО "Агромил Дистрибьюшн" о признании недействительными договора купли-продажи и свидетельства о приобретении на торгах недвижимого имущества, расположенного на проспекте Победы, 49/2). ПКМЗ дело проиграл и теперь, получается, что государство продает завод, на котором уже есть частная собственность этой самой "Агромил Дистрибьюшин". Как говорится, хотели купить землицы с крепостными, а получилось, что землица уже чья-то", – написал Романенко.

Эксперт подчеркнул, что на госпредприятии числятся несколько сотен рабочих, которые "крайне несогласны перемещаться вместе с заводом после продажи куда-то в украинскую глубинку".

"Оно и логично, кто поменяет Киев на Жашков. Вот и рабочие "Большевика" логично мыслят, потому на заводе начались протесты, к которым подтянули и атошников. Рабочие говорят, что завод безбожно пилят на металл и взывают к ответственности. С другой стороны, глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко написал у себя в Facebook, что темные силы срывают приватизацию, потому протестуют исключительно рейдеры и представители темных сил, которые хотят получить завод за бесценок. А рабочих там никаких нет. По логике Сенниченко рабочие должны в искреннем порыве радоваться, что на месте цехов "Большевика" появятся жилые дома и торговые центры, но где в этом всем великолепии будут рабочие? Ответ очевиден – нигде", – заявил он.

Романенко считает, что инвестору придется годами судиться по вопросу потери сотрудниками их рабочих мест.

"Даже если согласиться с Сенниченко, что рабочие в искреннем порыве приветствуют освобождение себя от условных рабочих мест без каких-либо компенсаций, то амбре вокруг приватизации "Большевика" уже тот. И уж тем более можно не сомневаться, что вышеупомянутые темные силы наверняка науськают рабочих подать иск в суд, дабы им компенсировали утерю рабочих мест. Естественно, инвестору придется судиться годами и по этому вопросу. Ну, а об арендаторах на территории завода я писал в прошлый раз (тоже суды), о желании Киева забрать кусок земли, чтобы построить развязку Шулявского путепровода, тоже. Короче, добро пожаловать в мир реальных приключений, дорогие инвесторы. Вам будет нескучно, а мы будем смотреть, как облупленные корпуса "Большевика" и дальше растаскивают по кирпичику. Спасибо государству, что оно умеет из всего, к чему прикасается, сделать вонючку", – подытожил политолог.