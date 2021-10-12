Наумович: Руководство "Большевика" с подачи Фонда госимущества пускает завод на металлолом

Руководство завода скрывает, что там осталось хоть какое-то производство, чтобы его не нужно было сохранять, заявил Сергей Наумович Фото: censor.net

"Дело было в пятницу. У одного из украинских топ-чиновников случилась бурная реакция (а может, у его пиарщицы? Но это уже отдельный вопрос, имя-то везде его стоит). Это был глава Фонда госимущества Сенниченко Дмитрий. Предшествовал этой острой эмоции достаточно немногочисленный митинг работников ПКМЗ (экс-"Большевик" на Шулявке), которые боятся, что после приватизации “участка в 34 га в центре города” (а именно так позиционирует лот ФГИУ) попросту останутся на улице. Люди требовали сохранить производство, а не растаскивать его на металлолом. В ответ что делает руководство КПМЗ и ФГИУ? Правильно: нагоняет под завод полицию, Нацгвардию – ну как бы от рейдеров и боевиков защищать", – написал Наумович.

Он утверждает, что руководство завода распродает предприятие.

"Знаете, что происходит на "Большевике" – бывшем легендарном оборонном производстве – последние полгода? Руководство с подачи ФГИУ просто пускает завод на металлолом. При этом они тщательно скрывают, что там осталось хоть какое-то производство, чтобы его не нужно было сохранять. Показывают всем пустые цеха. Хотя на самом деле там еще несколько сотен рабочих, которые что-то производят, но это почему-то никого не интересует. Зачем им это? Цеха снесут – построят жилой квартал и торговые комплексы, из-за которых окончательно “встанет” проспект Победы и все прилегающие улицы. Потому что транспортная развязка, даже когда ее закончат, не выдержит еще 34 га жилья. Город остановится. Классная такая система приватизации", – заявил блогер.

Наумович опубликовал фото, на котором один сотрудник ПКМЗ стоит в одиночном пикете.

"На фото – сегодняшний одиночный пикет сотрудника ПКМЗ (он же рейдер, он же боевик, он же титушка). Он призывает Сенниченко прийти завтра, 12 октября, на публичную дискуссию в “Укринформе”, чтобы рассказать о планах по сохранению производства и будущем трех сотен сотрудников завода, которые не горят желанием переезжать в Жашков. И заодно рассказать, почему и инвесторы, и журналисты могут посетить ПКМЗ лишь по предварительному одобрению и в сопровождении ФГИУ", – подытожил он.