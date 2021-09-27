Политолог Романенко: Приватизация "Большевика" втянет инвестора в коррупционные отношения и затянет процесс на долгое время

"Например, инвестор должен понимать, что земля под цехом №5 необходима городу для строительства стратегически важного объекта – Шулявского путепровода. ФГИУ оценил цех в 700 миллионов грн. Покупать непригодное к использованию помещение по такой стоимости Киевский городской совет не собирается. Город инициировал принудительное отчуждение объекта по цене 109 миллионов грн. Поскольку Киев не откажется от планов получить цех №5 (который нужен для строительства развязки) и настаивает на том, чтобы вопрос был разрешен до дня проведения аукциона, то перед инвестором встанет непростой выбор: отдать цех и землю бесплатно или вступить в баталии с городской властью", – написал он.

Романенко объяснил, что купив объект, инвестор таким образом сразу втянется в борьбу с городской властью, кроме того, ему придется столкнуться с еще одной проблемой – необходимостью изменения целевого назначения земли.

"Ведь земля под заводом – промышленного назначения. Это влечет значительные сложности. Во-первых, необходимо согласовать проект землеустройства с местным управлениям Госгеокадастра и департаментом архитектуры КГГА. То есть занести бабло. Во-вторых, получить в исполнительных органах КГГА план зонирования территории. То есть занести бабло. В-третьих, окончательное решение относится к компетенции Киевского городского совета. Нужно убедить многофракционный депутатский корпус в необходимости такого решения. То есть занести много бабла, иначе депутаты будут долго решать вопрос. Короче говоря, чрезмерно бюрократическая процедура заставит нового владельца искать, как бы мягче сказать, нетранспарентные пути решения проблемы, втянет его в коррупционные отношения и затянет процесс на долгое время. Может на год, может на два, кто знает куда выведет кривая украинской инвестиционной судьбы", – спрогнозировал политолог.

При этом остается риск, что часть земель у инвестора могут изъять.

"Инвестор через покупку акций станет владельцем ряда объектов недвижимости на территории завода, а не земельных участков. Он получает лишь права на земельный участок, где расположены объекты недвижимости, и на землю, необходимую для их обслуживания. Земли вне этих границ автоматически не переходят в собственность инвестора. При обращении в органы власти с целью изменения назначения земли город сможет инициировать изъятие "лишних" участков в собственность городской общины. Наличие несформированных земельных участков, делает невозможным получение целостной площадки АО "ПКМЗ" под застройку. Как говорится, сюрпрайз. А на территории "Большевика" как раз имеются именно такие несформированные земельные участки, которым не присвоен кадастровый номер, то есть "их не существует". Покупатель думает, что покупает один объем земли (35 га), а по факту получает гораздо меньше", – подчеркнул он.

Романенко сообщил, что на территории "Большевика" есть помещения, которые находятся в частной собственности третьих лиц и не входят в комплекс, подлежащий приватизации – в 2019 году пять зданий, хаотично расположенных на территории АО "ПКМЗ", общей площадью почти 5 тыс. м2, были проданы на публичных торгах частным компаниям.

"Думаете это все? Бедные наивные дети, желающие скорого обогащения. Нет, уважаемые, вам еще придется помучаться, чтобы начать свой девелоперский проект. Ибо есть обязательства перед третьими лицами – общая сумма долга АО "ПКМЗ" перед третьими лицами – 120–150 миллионов гривен. К сумме стоит добавить еще штрафы и пени. Погашения ляжет на плечи покупателя, что существенно поднимет стоимость покупки. Наконец, обязательства перед государством. Задолженность АО "ПКМЗ" (без штрафов и пени) составляет около 400 миллионов гривен. Плата за землю – не менее 300 миллионов гривен и ежегодно она растет на 35–40 миллионов гривен", – перечислил политолог.

Также с момента перехода предприятия в частные руки будет снят мораторий на отчуждение и банкротство, поэтому кредиторы начнут взыскивать долги, считает он.

"Наконец, есть еще одна проблема. Только не смейтесь, дорогие инвесторы – но у вас обязательно будут трудности с профсоюзом и обязательства по заработной плате. Плюс риски релокации. Только не смейтесь, но на заводе сегодня работает около 300 сотрудников. Важным условием приватизации будет сохранить их социальные гарантии. В момент инвестиционного торга у нашего государства включается забота о трудящихся. Плюс коллектив считает несправедливым решение о приватизации. Трудящиеся в таких случаях не особо настроены на партнерство и модернизацию своего труда. Ведь у них забирают право увлекательного труда в развалинах за копейки", – заявил Романенко.

Он подчеркнул, что на будущего владельца также ложится обязанность сохранения основных видов деятельности, которые нуждаются в полной модернизации производства.

"Существует вариант переноса деятельности в Черкасскую область, но трудовой коллектив АО "ПКМЗ" выступает против, без согласия которого сделать это невозможно. Так что придется тоже раскошелиться на то, чтобы настроения изменились у трудового коллектива. Ну, а как вы хотели? Хочешь заработать, нужно платить. И в качестве вишенки на торте, дорогие инвесторы. Вы должны знать, что Фонд госимущества и оценщик объекта не несут ответственности за информацию об объекте, которую они предоставляют потенциальному инвестору. При этом инвестор не может самостоятельно запрашивать информацию у руководства завода и может посетить завод только с разрешения и в сопровождении представителей Фонда и компании-оценщика. Таким образом, инвестор покупает “кота в мешке”. Не благодарите! Покупайте "Большевик" и порадуйте нас своими приключениями. Ждем новостей", – подытожил политический эксперт.