Компания "Агромил Дистрибьюшин" выиграла суд у Фонда госимущества, теперь завод "Большевик" не смогут приватизировать как единый объект – адвокат

Он сообщил, что изначально завод подал иск о признании недействительными договора купли-продажи и свидетельства о приобретении на торгах недвижимого имущества, расположенного в Киеве на проспекте Победы, 49/2. Ответчиками по этому делу выступали Драбовский районный отдел государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области, госпредприятие СЕТАМ (система электронных торгов арестованным имуществом) и ООО "Агромил Дистрибьюшн".
"По результатам этого заседания суд принял постановление, которым удовлетворена апелляционная жалоба ООО “Агромил Дистрибьюшн”, отменено решение суда первой инстанции и отказано в удовлетворении иска АО "ПКМЗ". Указанное постановление вступило в силу с момента его провозглашения, то есть с 12 октября. Этим постановлением фактически подтверждена законность приобретения ООО "Агромил Дистрибьюшн" права собственности на спорное недвижимое имущество. Одновременно факт принятия данного постановления, по сути, нивелирует предыдущие решения судов, принятые по этому вопросу", – объяснил юрист.
Он сообщил, что постановление появится в реестре судебных решений на следующей неделе.
Общая площадь нежилых зданий, которых касается решение суда, составляет более 6300 м².
"Українські новини" сделали вывод, что таким образом, приватизировать завод как целостный объект будет невозможно.
АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ), известное как киевский завод "Большевик", готовится к продаже в рамках программы "Большая приватизация". Приватизационный аукцион состоится 27 октября, стартовая стоимость активов завода составляет 1,39 млрд грн.
8 октября рабочие завода вышли на акцию протеста в свой выходной, чтобы привлечь внимание власти и общества к проблемам на предприятии. "Факты" писали, что в ответ руководство ПКМЗ и Фонда госимущества привезло несколько автобусов с представителями Нацгвардии и Нацполиции.
По информации сотрудников, производственные мощности "Большевика" уничтожают уже не первый год, об этом уже сообщали и в Верховную Раду, и в другие инстанции. Права работников АО "Первый киевский машиностроительный завод" взялись отстаивать ветераны из общественной организации "Извините, что живые".