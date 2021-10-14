Компания "Агромил Дистрибьюшин" выиграла суд у Фонда госимущества, теперь завод "Большевик" не смогут приватизировать как единый объект – адвокат

Он сообщил, что изначально завод подал иск о признании недействительными договора купли-продажи и свидетельства о приобретении на торгах недвижимого имущества, расположенного в Киеве на проспекте Победы, 49/2. Ответчиками по этому делу выступали Драбовский районный отдел государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области, госпредприятие СЕТАМ (система электронных торгов арестованным имуществом) и ООО "Агромил Дистрибьюшн".

"По результатам этого заседания суд принял постановление, которым удовлетворена апелляционная жалоба ООО “Агромил Дистрибьюшн”, отменено решение суда первой инстанции и отказано в удовлетворении иска АО "ПКМЗ". Указанное постановление вступило в силу с момента его провозглашения, то есть с 12 октября. Этим постановлением фактически подтверждена законность приобретения ООО "Агромил Дистрибьюшн" права собственности на спорное недвижимое имущество. Одновременно факт принятия данного постановления, по сути, нивелирует предыдущие решения судов, принятые по этому вопросу", – объяснил юрист.

Он сообщил, что постановление появится в реестре судебных решений на следующей неделе.

Общая площадь нежилых зданий, которых касается решение суда, составляет более 6300 м².

"Українські новини" сделали вывод, что таким образом, приватизировать завод как целостный объект будет невозможно.