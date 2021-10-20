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Юрист: Пять зданий на территории завода "Большевик" принадлежат частной компании, заявления ФГИ об обратном не соответствуют действительности

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Право собственности ООО "Агромил Дистрибьюшн" на спорное недвижимое имущество является действующим и не отменено никаким судебным решением, заявил юрист Юрий Мосунов
Право собственности ООО "Агромил Дистрибьюшн" на спорное недвижимое имущество является действующим и не отменено никаким судебным решением, заявил юрист Юрий Мосунов
Фото: attorneys.ua

В Киеве на территории готовящегося к приватизации Первого Киевского машиностроительного завода (бывший завод "Большевик") есть пять зданий, которые по решению суда принадлежат ООО "Агромил Дистрибьюшн", а опровержение этого со стороны главы Фонда госимущества Украины не соответствует действительности. Об этом в комментарии "Українським новинам" заявил представитель компании в судебных делах, касающихся недвижимого имущества, Юрий Мосунов.

"Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда рассматривалось дело №910/14680/19 по иску Фонда государственного имущества Украины к Драбовскому районному отделу государственной исполнительной службы, Государственному предприятию "СЕТАМ" и ООО "Агромил Дистрибьюшн" о признании недействительными результатов электронных торгов по реализации спорного недвижимого имущества. По результатам рассмотрения указанного дела Кассационным хозяйственным судом было принято постановление, которым оставлено в силе постановление апелляционного суда об удовлетворении исковых требований Фонда", – напомнил адвокат.

Юрист сообщил, что постановление апелляционного суда пересматривает Северный апелляционный хозяйственный суд по вновь открывшимся обстоятельствам: в порядке административного судопроизводства были приняты новые решения по вопросу незаконности действий государственного исполнителя, что повлекло за собой признание электронных торгов по реализации спорного недвижимого имущества проведенными с нарушением законодательства. Сосунов подчеркнул, что решение апелляционного суда подлежит обжалованию в Кассационном хозяйственном суде.

"То есть сегодня невозможно утверждать, что судами окончательно решено дело о признании недействительными результатов электронных торгов по реализации спорного недвижимого имущества завода "Большевик". Кроме этого, стоит обратить внимание, что судебные решения по указанному делу непосредственно не влияют на правовой титул ООО "Агромил Дистрибьюшн" как владельца такого недвижимого имущества, поскольку требования об отмене его права собственности рассматриваются в пределах другого дела под № 910/14858/19", – отметил он.

Юрист заявил, что ООО "Громил Дистрибьюшн" является добросовестным приобретателем спорного имущества и не мог со своей стороны никак контролировать соблюдение законодательства со стороны государственного исполнителя в ходе его подготовки зданий к реализации. Он добавил, что все это не раз сообщал в суде.

"Со своей стороны ООО "Агромил Дистрибьюшн" были надлежащим образом выполнены все обязательства, связанные с приобретением спорного недвижимого имущества, в связи с чем право собственности ООО "Агромил Дистрибьюшн" не может быть поставлено под сомнение на основаниях, которые находились вне его влияния. Так, 12 октября в деле № 910/14858/19 Северным апелляционным хозяйственным судом было принято решение в пользу ООО "Агромил Дистрибьюшн", что фактически подтверждает законность пребывания спорного недвижимого имущества в собственности ООО "Агромил Дистрибьюшн". Таким образом, в настоящее время право собственности ООО "Агромил Дистрибьюшн" на спорное недвижимое имущество является действующим и не отменено никаким судебным решением", – подытожил Юрий Мосунов.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019-го ООО "Агромил Дистрибьюшн" приобрело через систему электронных торгов арестованным имуществом ГП сетами пять нежилых зданий общей площадью более 6300 квадратов на территории АО "Первый киевский машиностроительный завод" (КПМЗ, бывший "Большевик ") на Шулявке. 12 октября Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил право собственности этих объектов по ООО "Агромил Дистрибьюшн".

Председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко попытался успокоить потенциальных покупателей завода, заявив, что решение суда в пользу частной компании - это попытка сорвать "прозрачную приватизацию" за 10 дней до проведения аукциона. Приватизация ПКМЗ назначена на 27 октября, стартовая цену лота – 1,39 млрд грн.

Контекст:

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил в своем Facebook, что решение суда в пользу частной компании – это попытка сорвать прозрачную приватизацию за 10 дней до проведения аукциона.

АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ), известное как киевский завод "Большевик", готовится к продаже в рамках программы "Большая приватизация". Приватизационный аукцион состоится 27 октября, стартовая стоимость активов завода составляет 1,39 млрд грн.

8 октября рабочие завода вышли на акцию протеста в свой выходной, чтобы привлечь внимание власти и общества к проблемам на предприятии. "Факты" писали, что в ответ руководство ПКМЗ и Фонда госимущества привезло несколько автобусов с представителями Нацгвардии и Нацполиции.

По информации сотрудников, производственные мощности "Большевика" уничтожают уже не первый год, об этом уже сообщали и в Верховную Раду, и в другие инстанции. Права работников АО "Первый киевский машиностроительный завод" взялись отстаивать ветераны из общественной организации "Извините, что живые".

Теги: арест, Фонд госимущества, юрист, приватизация, апелляция, имущество, суд, СЕТАМ, Дмитрий Сенниченко, госимущество, продажа, завод Большевик
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