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Под Радой прошла акция протеста коллектива завода "Большевик". Рабочие требовали гарантий прозрачности приватизации

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Председатель организации "Извините, что живые" заявил, что вместе с ее членами будет помогать рабочим завода отстаивать их права
Председатель организации "Извините, что живые" заявил, что вместе с ее членами будет помогать рабочим завода отстаивать их права
Фото: пресс-служба ОО "Извините, что живые"

Нардепы от "Слуги народа" манипулируют общественным мнением, когда подчеркивают только преимущества приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ), известного как киевский завод "Большевик", при этом они не фокусируются на необходимости социальных гарантий для рабочих, а также на планах по дальнейшему развитию этого района столицы. С таким заявлением на сегодняшнем митинге под парламентом выступил ветеран АТО, председатель общественной организации "Извините, что живые" Даниил Турчин, пишет Gazeta.ua.

"Сегодня под ВРУ мы проводим очередной митинг, чтобы привлечь внимание к факту, что некоторые депутаты ВРУ способствуют тому, чтобы завод оборонной отрасли "Большевик" на восьмом году войны продали и на его месте построили новый торговый центр. Организация "Извините, что живые" и я, ее председатель Турчин Даниил, подчеркиваем, что люди – это не мусор. Трудовой коллектив, средний возраст которого 50 [лет], не будет переезжать в Жашков. И все это делается искусственно, чтобы люди увольнялись сами, ведь по закону они обязаны сохранить рабочие места", – сказал активист.

Турчин считает, что Фонд государственного имущества не обеспечивает прозрачность продажи предприятия в частные руки и не отчитывается по этому поводу перед гражданами.

"Мы не знаем, какие планы есть у ФГИУ. Они ведут грязную игру против народа, против трудового коллектива. Мы не знаем, кто хочет купить и зачем, что будет дальше? ФГИУ занимается инфоцыганством, не идет на контакт и пытается манипулировать общественным мнением", – заявил он.

Председатель организации "Извините, что живые" заявил, что вместе с ее членами будет помогать отстаивать рабочим завода их права.

"Хотим, чтобы этим высококлассным специалистам обеспечили все социальные гарантии согласно действующему законодательству. Мы хотим, чтобы ФГИУ рассказал, кто хочет купить завод. Возможно, это какой-то российский бизнес. Мы не хотим, чтобы власть рассматривала "Большевик" только как 36 га земли. Это люди, которые положили свою жизнь на производстве для нашей армии. Нет ни одного плана относительно того, что именно там построят и что получит Киев от этой темной схемы. Получим ли мы новые больницы и школы? Нет, получим новые ЖК и БЦ", – подытожил Турчин.

Gazeta.ua пишет, что часть нардепов от фракции "Слуга народа" активно продвигают идею приватизации "Большевика" и прогнозируют положительные результаты.

"Соответствующие заявления в блогах или комментариях СМИ делали, в частности, Роксолана Пидласа, Денис Маслов, Елена Мошенец и депутат Киевсовета от "Слуги народа", первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко", – отмечает издание.

Контекст:

АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ), известное как киевский завод "Большевик", готовится к продаже в рамках программы "Большая приватизация". Приватизационный аукцион состоится 27 октября, стартовая стоимость активов завода составляет 1,39 млрд грн.

Теги: протесты, митинг, ветераны, Фонд госимущества, приватизация, активист, завод Большевик
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