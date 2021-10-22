Фонд госимущества заявил об очередной победе в суде по делу завода "Большевик"

Суд отказал в удовлетворении заявления о пересмотре дела. Решение Северного апелляционного суда сделало невозможным попытку компании, которая провела отчуждение здания завода, нивелировать решение Верховного Суда. Он ранее признал противоправным исключение имущества из собственности завода, подчеркнули в ФГИ.
"Фонд государственного имущества продолжает последовательно отстаивать интересы государства в судах во всех делах, которых сейчас рассматривается более 2 тысяч", – сказал глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.
По его словам, решение суда, касающееся имущества завода "Большевик", является важным этапом на пути к проведению прозрачной приватизации этого объекта.
АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ), известное как киевский завод "Большевик", готовится к продаже в рамках программы "Большая приватизация". Приватизационный аукцион состоится 27 октября, стартовая стоимость активов завода составляет 1,39 млрд грн.
8 октября рабочие завода вышли на акцию протеста в свой выходной, чтобы привлечь внимание власти и общества к проблемам на предприятии. "Факты" писали, что в ответ руководство ПКМЗ и Фонда госимущества привезло несколько автобусов с представителями Нацгвардии и Нацполиции.
По информации сотрудников, производственные мощности "Большевика" уничтожают уже не первый год, об этом уже сообщали и в Верховную Раду, и в другие инстанции. Права работников АО "Первый киевский машиностроительный завод" взялись отстаивать ветераны из общественной организации "Извините, что живые".