Фонд госимущества заявил об очередной победе в суде по делу завода "Большевик"

Суд отказал в удовлетворении заявления о пересмотре дела. Решение Северного апелляционного суда сделало невозможным попытку компании, которая провела отчуждение здания завода, нивелировать решение Верховного Суда. Он ранее признал противоправным исключение имущества из собственности завода, подчеркнули в ФГИ.

"Фонд государственного имущества продолжает последовательно отстаивать интересы государства в судах во всех делах, которых сейчас рассматривается более 2 тысяч", – сказал глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

По его словам, решение суда, касающееся имущества завода "Большевик", является важным этапом на пути к проведению прозрачной приватизации этого объекта.