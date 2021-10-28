"В Киеве появится инновационная и комфортная инфраструктура". Бизнесмен Хмельницкий прокомментировал покупку "Большевика"

Совладельцем активов завода стал собственник компании "А-Девелопмент" Алексей Баранов.

В релизе отметили, что консорциум инвесторов, в числе которых Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова, приобрел "Большевик" на аукционе Фонда госимущества.

"Как акционер UDP я приветствую партнеров с победой на открытом аукционе… В Киеве появится инновационная и комфортная для горожан инфраструктура в центре города, эффективный собственник и миллиардные инвестиции, новые рабочие места и перспектива развития", – сказал Хмельницкий.

По его словам, приход частных инвесторов на "заброшенные предприятия может вывести экономику на новый уровень".

В рейтинге Forbes "100 самых богатых украинцев 2021 года" Хмельницкий занимает 29-е место с состоянием в $310 млн. Занимается инвестициями.